„V této souvislosti stíháme celkem 13 lidí, kteří páchali trestnou činnost jako organizovaná skupina,“ informovala tisková mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivana Nguyenová.

Na pašování drog se podílel také otec dvou vězňů a přítelkyně jednoho z nich. „Detailním prověřováním bylo zjištěno, že výrobu drog zajišťovala přítelkyně jednoho z odsouzených bratrů a otec obou bratrů zajišťoval provoz bankovních účtů a nakládal s penězi za prodej drog,“ popsala Nguyenová.

Přítelkyně i otec navíc předávali mimo věznici drogy kuchaři, který je poté odnesl do práce a předal je vězňům. To ale nebyl jediný způsob, jak se drogy do věznice dostávaly – žena i otec balíky s návykovými látkami přehazovali také přes zeď káznice, kde je poté sebral opět šéfkuchař. Vyšetřovatelé zjistili, že přes zeď nelétaly pouze drogy, ale také třeba mobilní telefony, jejichž pomocí jedinci zapletení do trestné činnosti komunikovali.

Minimálně od března loňského roku

Podle vyšetřovatelů docházelo k těmto machinacím minimálně od března minulého roku. „Případ začali naši příslušníci dokumentovat od podzimu loňského roku a vlastní realizace proběhla na začátku června 2020 v samotné věznici a na dalších místech celé České republiky, kdy při domovních prohlídkách byly zajištěny čtyři laboratoře na výrobu pervitinu, pervitin samotný v množství přes 300 gramů, který byl určený k další distribuci,“ upřesnila Nguyenová.

Drog a dalších zakázaných věcí se ve věznici za sledované období mezi odsouzenými prodalo za 750 tisíc korun. „Proti všem pěti osobám jsme zahájili trestní stíhání ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ze zvlášť závažného zločinu účast na organizované zločinecké skupině a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny jim hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ dodala tisková mluvčí.

Pracovníci GIBS ale stíhají také dalších osm osob, které se na obchodování s drogami podílely například tím, že drogy vyráběly a byly součástí organizované zločinecké skupiny.