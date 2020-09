Na poštu v ulici Na Strži v pražské Krči přišel podezřelý v sobotu před desátou hodinou dopoledne. Vzhledem k tomu, že na úřadech musí nosit roušku každý a pokrývky hlavy už si pánové dávno ve vnitřních prostorách nesundávají, působil muž se zcela zakrytým obličejem jako každý druhý.

Před vstupem do haly si poctivě vzal číslo z pořadníku a potom, jako by se nechumelilo, klidně počkal, až na něj přijde řada. Z mužova chování by sotva někdo usoudil, že se v okamžiku, kdy přistoupí k okénku, změní v lupiče.

Kulhání by mohlo pomoci s identifikací

„Přistoupil k přepážce a pracovnici předložil text s výhrůžkou a s žádostí o vydání peněz. Zároveň poštovní pracovnici ukázal granát, který držel v ruce a naznačoval jeho odjištění,“ sdělil k případu policejní mluvčí Jan Daněk. „Žena mu ve strachu o život vydala několik tisíc korun a muž z místa odešel,“ dodal mluvčí.

Zdroj: Policie ČR

„Příchod podezřelého zachytily kamery, a ač mu není vidět do tváře, tak kriminalisté doufají, že ho někdo pozná. Na záběrech je totiž vidět, že muž kulhá, což by mohlo vést k jeho identifikaci. V případě, že je to tak, volejte na linku 158,“ doplnil mluvčí Daněk.