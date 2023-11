Bližší informace k těmto výpovědím, stejně jako k informacím o podivných okolnostech úmrtí muže nalezeného po polovině loňského srpna v autě zaparkovaném před kutnohorském bazénem, mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková Deníku v minulosti opakovaně nesdělila – s odkazem na stále pokračující prošetřování. Nyní uspěli reportéři Českého rozhlasu. Suchánková jim potvrdila, že v souvislosti s úmrtím jednoho z členů společenství – toho, kterému loni 16. srpna před kutnohorským bazénem už přivolaní záchranáři nemohli pomoci – bylo obviněno šest lidí.

Ženy obviněné z vraždy léčitele musí na ústavní pozorování. Rozhodl o tom soud

Policejní mluvčí uvedla, že obvinění se týká dvou mužů (z nichž jeden zřejmě sehrál fatální roli) a čtyř žen. Podle kriminalistů se měli dopustit zločinu vydírání a přečinu neposkytnutí pomoci. V případě uznání viny by jim mohly hrozit tresty odnětí svobody v rozpětí od dvou do osmi let, případně až trest šestnáctiletý – v závislosti na právní kvalifikaci skutku. Protože však ještě policejní usnesení nebylo doručeno všem procesním stranám, nelze se vyjadřovat k bližším podrobnostem.

Z toho, co zaznělo u pražského městského soudu, kde svědci vypovídající k úmrtí léčitele – a tedy v jiné kauze – neměli důvod lhát, lze odvodit, že ke smrti muže z auta v Kutné Hoře vedl pobyt v lese, kde se podle léčitelova pokynu (avšak bez jeho přímé účasti) skupina stoupenců měla vypořádat s údajnými hříchy. Třeba sexuální náruživostí s udržováním mimomanželských kontaktů, přičemž léčitel prověřoval „vůli“ svých stoupenců tak, že jim nařizoval společně bydlet a spolu také trávit volný čas. To nyní souzená zubařka potvrdila do policejního protokolu se slovy, že ve svém vlastním bytě kvůli tomu spala navlečená do několika vrstev oblečení a natočená ke zdi; nařízené spolubydlení ale potvrdilo více lidí.

Cestou k pokání byl podle svědků pobyt v lese zřejmě i bez oblečení – to však někteří ze svědků nemohou potvrdit; vědí jen to, že když za skupinou přijeli na smluvené místo a volali ze silnice, lesní lidé se jim z houští ozývali, avšak neukázali se – a podle všeho také s uplatněním bití. Alespoň více lidí spojených se společenstvím hovořilo o tom, že muže, který pak byl nalezen u kutnohorského bazénu, jiný účastník lesní seance tloukl klackem do hýždí, přes končetiny, ale rovněž v oblasti ledvin, břicha a do hlavy. Ostatní se prý připojovali alespoň psychickým nátlakem.

Zubařka je stále ve vazbě kvůli vraždě manžela. Existují i další oběti?

Mělo to trvat několik dní; podle svědectví nejméně dva. Pak bitý muž omdlel, a tak ho ostatní naložili do jeho vlastního auta a vezli za léčitelem. Při příjezdu do Kutné Hory už ale bylo patrné, že dotyčný nejeví známky života. Výprava tak vůz odstavila na parkovišti u bazénu a volala záchrannou službu. Posádka sanitky už ho však oživit nemohla.

Okolnosti úmrtí jiného člena skupiny, jehož tělo mělo být loni v létě nalezeno v lese mezi lokalitami Kozojedy a Truba, policisté dále šetří; zatím tedy nelze komentovat ani příčinu smrti. Svědci mluvili o tom, že další léčitelovy stoupence vozil na „kontrolní návštěvy“ lesní skupiny – avšak postihla ho obava, že také dostane příkaz zapojit se osobně do lesního rituálu. Údajně se raději zastřelil, než aby musel absolvovat skupinový lesní očistec s veřejnou zpovědí a očekávaným pokáním. Prý se také v jeho případě měl zřejmě řešit sexuální život.