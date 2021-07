K události, která mohla skončit tragicky, došlo v neděli 4. července po 20. hodině. Osobní vlak jel ze železniční stanice v Doksech na Okna, když si za městem v mírné zatáčce všiml strojvedoucí velkého předmětu připomínajícího obrovský kámen přímo v kolejišti. "Bylo mu jasné, že je situace vážná. Nakonec se rozhodl přejet tuto překážku v plné rychlosti, protože by podle jeho odhadu prudké brždění na tak krátkou vzdálenost mohlo způsobit vykolejení vlaku," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Ve vlaku tou dobou cestovalo 25 lidí, včetně dvou drážních zaměstnanců.

Překážka po nárazu prorazila naftovou a olejovou nádrž, jejichž obsah vytekl do kolejiště. Strojvedoucí dojel až do stanice Okna, odkud zavolal na tísňovou linku. Policisté ohledáním místa zjistili, že překážkou byl betonový kvádr vážící nejméně 80 kilogramů. "Podle vyhodnocení všech informací jsme dospěli k jednoznačnému závěru, že ho do kolejiště někdo umístil úmyslně. Jen díky velkému štěstí a také profesním zkušenostem strojvedoucího nedošlo ve vlaku ke zranění lidí nebo k úmrtí," sdělila Baláková.

Policisté se nyní případem intenzivně zabývají. Vyšetřovatelé zahájili úkony trestního řízení pro zločin obecného ohrožení, za který pachateli hrozí až osm let vězení. Po jeho totožnosti policisté pátrají.

"Velmi by nám pomohly veškeré informace o pohybu podezřelých lidí v blízkosti kolejiště na výjezdu z Doks ve směru na Okna z neděle 4. července," doplnila mluvčí.

Svědci mohou policii kontaktovat na lince 158. Na dokumentování události policisté spolupracují se Správou železnic.