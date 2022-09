Holčička oslepla kvůli matce. Moc mi to nemyslí, hájila se žena

Když se její čtyřletá dcera nešťastnou náhodou bodla do pravého oka, vyhledala s ní Karolína Č. z jihu Plzeňska sice lékařské vyšetření, ale pak už ignorovala doporučení, že musí ke specialistovi, který dítě ihned odoperuje. Jinak by osleplo. Holčička bez potřebné péče skutečně přišla o zrak a její matka nyní stanula před Krajským soudem v Plzni. Pro ženu požaduje státní zástupkyně Věra Brázdová trest v rozmezí 5,5 až 6 let.

Karolína Č. (28), kvůli níž měla přijít její dcerka o oko, u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/Milan Kilián