Podle svědkyně E. K., která utržila tržnou ránu na hlavě půllitrem, si ona a její přítel, který skončil s třemi tržnými ranami na hlavě, obžalovaného nevšímali. „Jen jsme se zastali ukrajinského páru po tom, co je obžalovaný slovně napadal,“ řekla. Podle jejího přítele D. K. se rozepři podařilo urovnat a ukrajinský pár poté z restaurace odešel.

Obžalovaný Křižan ale tvrdí, že pak došlo k další slovní potyčce po tom, co vyprávěl mladíkovi u svého stolu zážitky z cesty do USA. Napadený D. K. podle něho pak vedl protiamerické řeči. Proto mu Křižan začal nadávat. Podle svědků se ho obsluze podařilo uklidnit. Když ale se servírkou odcházel do vnitřní části restaurace, vylil na poškozeného zbytek piva a napadl ho půllitrem. Když ho přítelkyně bránila, schytala ránu také.

Muže i jeho přítelkyni pak museli ošetřit lékaři a oba byli měsíc v pracovní neschopnosti. „Za těžké ublížení na zdraví obžalovanému hrozí pět až dvanáct let ve vězení,“ řekl státní zástupce Ivan Hrazdíra.

Obžalovaný činu lituje. Před soudem uvedl, že se dlouhodobě léčí s psychickými potížemi a slovní potyčka ho rozrušila natolik, že si napadení pamatuje jen mlhavě. „Obžalovaný poškozenému páru zaplatil přes čtyřicet tisíc za ušlý výdělek, bolestné a léky,“ uvedl obhájce Zdeněk Biča.

S obžalovaným měli potíže a spory i zaměstnanci nedaleké restaurace. V roce 2012 vytáhl po slovní rozepři na hosty plynovou pistoli a dvakrát vystřelil. Konflikt vyřešili policisté, později ale spory pokračovaly.

Soudce Martin Vrbík v úterý hlavní líčení odročil na 26. září, kdy budou vyslechnuti dva znalci a svědkyně.

