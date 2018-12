Tři auta odbočující z Jungmannovy do Podhorské ulice v Jablonci zavalila ve středu večer lavina sněhu a ledu. Škoda na vozech je dle policistů zhruba 75 tisíc korun. Odbočka je už tak dost nepřehledná, trojice řidičů na ni asi jen tak nezapomene.

„Zrovna jsem šla do centra, když jsem za sebou uslyšela hluk, takové dunění. A auta byla zasypaná. Polil mě ledový pot, protože jsem zrovna v těch místech jen chvilku předtím procházela,“ popsala Eva Malá. Pospíchala na probíhající vánoční slavnost.

Při pohledu na popraskaná okna a zprohýbané střechy aut je jasné, že tohle mohlo člověka i zabít. „Ledy se ze střechy uvolnily vlivem tání a při jejich pádu došlo k poškození střech, karoserií, interiérů vozů a u jednoho z nich rozbití čelního skla. Nikdo naštěstí nebyl zraněn,“ popsala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Pro řidiče a další lidi v autech to byl pěkný šok. „Zastavil jsem na křižovatce, najednou hrozná rána. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Promáčklo mi to střechu,“ popsal jeden z poškozených Jakub Nitche. Jablonecká radnice apeluje na majitele nemovitostí. „Z důvodu bezpečnosti kontrolujte sněhové převisy a rampouchy na svých střechách a případně je odstraňte,“ uvedla mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

HASIČI NEPOMOHOU

Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů. „Jsou povinni průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nedošlo k ohrožení kolemjdoucích lidí nebo majetku,“ připomněla povinnost majitelů krajská mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Lidé totiž často spoléhají právě na hasiče a volají je k odstranění sněhu a rampouchů.„Profesionální hasiči však sníh ze střech neodklízejí,“ zdůraznila mluvčí.

Situaci v Jablonci kontrolují pracovníci odboru správy majetku města, kteří zjišťují nedostatky v zimní údržbě a sledují i sněhové převisy a tvořící se rampouchy na střechách. Ti se ovšem starají jenom o městské objekty. Sníh na střechách monitorují na svých pochůzkách také hlídky městské policie a v případě potřeby upozorňují majitele domů na nutnost shození sněhu nebo rampouchů z důvodu bezpečnosti.

Pokud už se stane, že sníh ze střechy spadne a způsobí zranění či újmu na majetku, náhradu musí lidé požadovat po majiteli nemovitosti. Takové případy často končí i u soudu. Pokud vlastníci sníh a led z domů neuklízejí, může to skončit ve správním řízení pokutou až 300 tisíc korun, v případě vážného zranění může být postih ještě citelnější.

Sníh ze střechy totiž může spadnout i přímo na člověka. Následky jsou daleko bolestivější. V lednu roku 2017 poranil sníh a led spadlý ze střechy malého chlapce v Kořenově. Před lety spadl sníh ze střechy domu v Tanvaldu přímo na procházející seniorku, ta se pak roky potýkala s následky zranění.

Ohrozit chodce či řidiče může ale třeba i sníh a led na návěsech kamionů. V roce 2011 se na vlakovém přejezdu v Plavech z náklaďáku utrhl kus ledu, který spadl na protijedoucí automobil, ve kterém zaklínil tři osoby. „Jel jsem za tím kamionem, měl na plachtě strašné nánosy ledu. Najel na železniční přejezd, kamion se zaklepal a led začal padat. Padalo to po délce až sto metrů,“ popsal tehdy svědek Josef Balatka. Podle novely silničního zákona z roku 2016 za neodklizený sníh na kamionu i osobním autě hrozí pokuta až 2000 korun.