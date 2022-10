„Ženy si měl vyhledávat na internetových portálech, mohly být také osloveny prostřednictvím třetí osoby. Své potencionální oběti si měl zvát do bytu v centru Ostravy. Jak ženy uvedly, nabízel jim drogu a poté s nimi měl mít pohlavní styk bez jejich svolení,“ sdělila Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

"Chcípni, ty rakovino!“ křičeli v Ostravě po vyhlášení rozsudku lupiči na soudce

Co se týká zmíněného prostředníka, jde o jeho známého. Zřejmě i on bude mít policistům co vysvětlovat, v této chvíli ale žádnému obvinění nečelí.

„V souvislosti s tímto případem kriminalisté nadále shromažďují důkazní materiály, zjišťují okolnosti případů a pracují i s verzí, že by poškozených žen mohlo být více. Kriminalisté se obrací na další ženy, které komunikovaly s tímto mužem představujícím se jako Doktor a mají s ním obdobnou zkušenost, aby se obrátily na linku 158, případně na nejbližší policejní služebnu,“ řekla Michalíková.

Byli jste u srážky tramvají v Ostravě? Pomozte policii

Muž je obviněn ze zvlášť závažného zločinu znásilnění a z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Hrozí mu až deset let vězení. Soud na něj uvalil vazbu.