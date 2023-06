Nelegálnímu vývozu léků má zabránit nebo jej alespoň notně eliminovat vládní návrh zpřísňující maximální postihy za špatnou evidenci léčivých přípravků v lékárnách. Jejich lékárníci navrhují raději zavést institut nespolehlivého provozovatele.

Zákaz činnosti a zvýšení sankcí za nevedení evidence léčivých příspěvků ze dvou na dvacet milionů korun. S tím počítá vládní návrh novely zákona, o kterém rozhodnou poslanci a senátoři. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) to považuje za nezbytný krok k ochraně zdraví lidí. „Je to zpřísnění trestů za činnost, která je fakticky nelegálním vývozem léčiv,“ řekl.

Dodal, že si je vědom, že drtivá většina lékárníků a provozovatelů lékáren jsou poctiví lidé a tento problém se týká jen menšiny z nich. Pro ty, kteří jim kazí pověst, má být ale zpřísnění varováním, že nelegální činnost nebude stát tolerovat, ale naopak tvrdě trestat.

S navýšením sazeb pokut na desetinásobek ale nesouhlasí lékárníci. „Již dosavadní výše pokuty je nepřiměřeně vysoká, což jsme namítali už v minulosti při přípravě zákona o léčivech,“ reagoval pro Deník viceprezident České lékarnické komory Martin Kopecký.

Už nyní jsou podle něj pokuty pro lékárny vysoké i při málo závažných přestupcích. Desetinásobným zvýšením horní hranice se obává přitvrzení. „K navýšení pokuty by měly být závažné důvody doložené tvrdými daty o tom, že nynější sazba neplní svůj účel,“ zmínil.

Léky za miliony

Podle inspektorů Státního ústavu pro kontrolu léčiv se z lékáren ztratily léky za desítky milionů korun. Z oficiálního dodavatelského řetězce mizí léčiva vázaná na lékařský předpis - například pro léčbu diabetu, nádorových onemocnění, astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, epilepsie, vysokého krevního tlaku či vysoké hladiny cholesterolu v krvi.

Inspektoři narazili kupříkladu na případ, kdy se provozovateli během třinácti měsíců z lékáren ztratilo více než 31 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě téměř 17,5 milionu korun. „Tento způsob porušování zákona se týká především léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis, které jsou v zahraničí dražší než v Česku. U nás je totiž jejich cena regulovaná,“ vysvětlila ředitelka ústavu Irena Storová.

Viceprezident Kopecký uvedl, že lékárníci vnímají vážnost nezákonného obchodování s léčivými přípravky stejně jako ministerští úředníci či inspektoři. Navrhují proto přijmout právní úpravu, která provozovatelům dopouštějícím se nelegálního jednání účinně znemožní zacházení s léčivými přípravky.

Podle něj by pomohlo zavedení takzvaného institutu nespolehlivého provozovatele. „Je lhostejné, zda bude nazván zrovna takto,“ zdůraznil. Provozovatel lékárny by se jím oficiálně stal v momentě, kdy by znemožnil provedení kontroly nebo nepředložil dostatečnou evidenci výdejů léčivých přípravků.

V takovém případě by nemohl objednávat žádné nebo některé léčivé přípravky. Přinejmenším pak ty omezeně dostupné. „Distributor by mu nesměl nejméně po stanovou dobu léčivé přípravky dodávat,“ dodal Kopecký.