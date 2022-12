Policie zdokumentovala výnosný byznys z průběhu posledních tří let až do loňského listopadu, kdy nad organizovanou skupinou spadla klec. Všichni tři u ústeckého krajského soudu v pondělí prohlásili vinu, jediný Štěpař je ale svolný k dohodě s žalobkyní. Ta muži navrhla jen šestiletý trest i proto, že spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení a v gangu byl spíš od hlídání hranic při převozech než od dovážení léků a dohadování kšeftů. Státní zástupkyně Břeňovým navrhuje zhruba devítiletý trest. Dokazování pouze k jeho výši bude v přerušeném hlavním líčení pokračovat v úterý.

Obžalovaní přechovávali kvanta dovezených léků ve dvou bytech v Krásném Březně a Mojžíři a prodávali je postupně od prosince 2018 zhruba desítce výrobců pervitinu. „Vzhledem k tomu, že to dál rozprodávali, souvisejí s tím další kauzy. Byly obžalovány a odsouzeny osoby, které léky nakupovaly a potom z nich vyráběly drogu,“ řekla Deníku státní zástupkyně Barbora Jorová. Jak vyplynulo z informací ze soudní síně, většina vařičů byla už verdikty z uplynulých měsíců pravomocně odsouzena k trestům zhruba od 5 do 10 let.

Eskorta vede na hlavní líčení Eduarda Břeně, Karla Štěpaře a Lindu BřeňovouZdroj: Deník/Jaroslav Balvín

U Břeňových a Štěpaře policisté zdokumentovali přechovávání léků s obsahem pseudoefedrinu nejméně o hmotnosti 106 kilo a nejméně s 1,5 kila červeného fosforu. „Přes sto kilo vyloupaných léků, navíc prodávaných osobám, kteří ho nechtěli užívat k léčbě. Tušíme, k čemu to mělo figurovat,“ komentoval množství zdokumentovaného materiálu předseda senátu Martin Majchrák. Podle obžaloby šlo z tohoto množství vyrobit skoro 20 kilo pervitinu. Po odečtení předpokládané ceny léčiv si gang jejich prodejem přišel skoro na sedm milionů korun.

Obžalovaní u soudu nemluvili

Eduard Břeň kupoval v Polsku ve velkém volně prodejný lék Cirrus, obsahující prekurzor pseudoefedrin. Jeho dcera se Štěpařem pak léky prodávali, zisk si dělili všichni. Všichni tak mají na svědomí zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy se sazbou 8 až 12 let vězení. Podle Majchráka je společenská škodlivost u tohoto polorodinného gangu prakticky stejná jako u výrobců drog, které Břeňovi a Štěpař zásobovali.

Ani jeden z obžalovaných u soudu nemluvil, jen s advokáty. Řekli jen „ano“ či „souhlasím“ na dotaz soudce ohledně prohlášení viny.