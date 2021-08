Lesníka na Jesenicku napadli motorkáři, skončil v nemocnici

Trojice agresivních motorkářů napadla nedaleko hory Větrná ve Zlatých Horách na Jesenicku zaměstnance Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Stalo se tak poté, co je upozornil, že porušují zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa. Pětašedesátiletého lesníka převezla záchranná služba do nemocnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK