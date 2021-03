"Nejhledanější muž Chrudimska dopaden," jásají krajští policisté nad dopadením Brázdy.

Historicky první hledanou osobou, kterou se české policii podařilo přivézt z Keni do České republiky, je právě 62letý muž, který se před českými úřady skrýval téměř devět let. Minulý týden po dopadení putoval z Keni do české věznice.

"Muž byl odsouzen za hospodářskou trestnou činnost na 5 let nepodmíněně, ale protože se před justičními orgány skrýval, vydal na něj v roce 2012 Krajský soud v Hradci Králové mimo příkazu k dodání do výkonu trestu i evropský a mezinárodní zatýkací rozkaz. Tento muž byl dokonce zařazen na seznamu nejhledanějších osob v Evropě na stránkách www.eumostwanted.eu," uvedla krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

Miroslav BrázdaZdroj: COURTESYPodle keňského serveru www.the-star.co.ke muž byl 16. února zatčen na hraničním bodě Loitoktok, když se pokusil přejít z Tanzanie do Keni bez potřebných dokladů. Předtím žil ve vesnici Boma Ngombe v Moshi v Tanzanii. "Podle policejních a imigračních úředníků se během pobytu v Tanzanii také pokusil obnovit cestovní pas, jehož platnost vypršela," píše server.

Vyjádření policejní mluvčí najdete ZDE.

"Byl to člověk, kterého jsem se snažil vypátrat téměř devět let, jeho pátrací spis jsem měl na stole bezkonkurenčně nejdéle. Pátrání bylo náročné i proto, že jsem věděl, že se hledaný pohybuje v zahraničí," uvedl kriminalista z Chrudimi, zabývající se pátráním po hledaných a pohřešovaných lidech.

"Protože jsme se dozvěděli, že náš hledaný by měl být vyhoštěn z Keni, a díky dobré spolupráci s kolegy z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, se nám podařilo zajistit návrat muže do České republiky. Podíleli se na něm i policisté z oddělení doprovodu letadel Ředitelství služby cizinecké policie," dodal kriminalista.

Na letišti na 62letého uprchlíka čekali chrudimští policisté. To, že mohli muže vymazat z pátrací evidence a následná eskorta z Ruzyně do věznice, byla pro ně podle Janovské odměnou za několikaletou poctivou práci.

Brázda se v roce 2012 zpovídal z úvěrového podvodu. Toho se měl 10 let před tím dopustit jako jednatel firmy Neor veletrhy, interiery, s.r.o. Od ČSOB vylákal za použití nepravdivých informací o stavu své firmy mnohamilionové úvěry, ačkoliv věděl, že je nebude schopný splácet. Způsobil podle obžaloby škodu přes sedm milionů.