Na okraji chemičky ze směru Most stojí policejní auto, které odklání dopravu na Horní Jiřetín

Ve čtvrtek 22. srpna pokračovala dopravní omezení u chemičky na Mostecku. Policie otevřela silnici, která byla uzavřena kvůli nalezené bombě. MHD se nyní může pomalu vracet do normálu.

„Dle pokynů od Policie ČR, týkajících se mimořádné události v areálu Chempark v Záluží, bude tramvajový provoz obnoven od pátku 23. srpna," informuje mluvčí Dopravního podniku pro města Most a Litvínov Hana Syrová. V ranních hodinách vyjedou linky číslo 1. a číslo 4. podle platného jízdního řádu.

V autobusu seděl reportér a s ním senior, který je na cestě do Litvínova. „Nevadí mi to, nějak to dopadne, takové situace se stávají," řekl reportérovi

Někteří lidé se obávají zpoždění dopravy, ale spousta z nich jsou zvyklá na podobná dopravní omezení.

Nevybuchlá letecká bomba se nachází v odlehlé části rafinérie.

„Na místo byl ve středu 21. srpna vyslán policejní pyrotechnik, který určil, že se jedná pravděpododbně o leteckou britskou pumu s dlouhodobým zapalovačem s iniciací 144 hodin. Z tohoto důvodu mohou začít pyrotechnici pracovat až 27.8," uvedla mluvčí Policie Ilona Gazdošová.

Ve čtvrtek 22. srpna od 9:00 hodin probíhal interní krizový štáb. „Celá situace je pod kontrolou," řekl mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl před polednem po zasedání interního krizového štábu. „Sjíždení provozu je úspěšné a zatím platí termín 27. srpna, po kterém by se měla problematická bomba odstranit," dodal Kaidl.

Další jednání proběhlo ve čtvrtek 22. srpna odpoledne, kde se rozhodovalo o omezení dopravy. Pokud bude vše bez problémů, tak se provoz bude vracet do normálu.

„Na základě jednání krizového štábu je silnice I/27 plně průjezdná včetně MHD. Železniční trať zůstává nadále mimo provoz," informuje na sociální síti X Policie ČR.

Většina zaměstnanců je mimo provoz, přítomni jsou jen zaměstnanci důležití pro odstavení provozu. „Odstavení rafinérské části závodu má vliv na provoz návazné petrochemické výroby. Z důvodu nedostatku vstupních surovin z rafinérie bude v pátek 23. srpna v 08:00 zahájeno řízené odstavení etylenové jednotky," popsal mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.