Výcvik ve vojenském prostoru Libavá, kde v pondělí při výbuchu munice zemřel voják a osm dalších bylo zraněno, pokračuje podle plánu, s omezením v lokalitě, kde pracuje vojenská policie na objasnění tragické události. Stav zraněných v nemocnicích se zlepšuje a někteří již byli propuštěni domů.

Vojenský výcvikový prostor Libavá. Vstup je bez povolení zakázán, červen 2024 | Video: Tauberová Daniela

Výcvik na Libavé, který po optimalizaci vojenských újezdů v tuzemsku a zmenšení samotné Libavé zintenzivnil, pondělní tragická událost neparalyzovala. Už v úterý běželo na cvičišti vše podle harmonogramu.

„Výcvik ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá pokračuje dále tak, jak byl plánovaný, pouze s tím, že prostor kolem trhací jámy Čermná je uzavřen vojenskou policií, která v místě provádí šetření události,“ potvrdila Deníku mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková.

Více o tragickém výbuchu munice na Libavé zde:

Při výbuchu na Libavé zemřel voják. O sabotáž zřejmě nešlo, řekla Černochová

Z armádního cvičiště se konkrétně v úterý odpoledne ozývala střelba. Podle pátečního avíza resortu obrany by ve vojenském prostoru Libavá měla do 24. června trénovat například pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno. Cvičení s názvem „DRILL-II“ zaměřili na sladěnost družstev a čet a provedení bojových střeleb.

K tragické explozi munice došlo v pondělí krátce po jedenácté hodině v prostoru trhací jámy Čermná. Na místě zemřel jeden voják, sedm dalších vojáků z povolání bylo zraněno a poranění utrpěl i jeden občanský zaměstnanec. Všichni byli příslušníky Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí.

Dva vojáci, kteří utrpěli nejvážnější poranění, jsou stále na Traumatologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. „Měli by být propuštěni do konce týdne, jeden domů a pacient, který byl na JIP, bude přeložen do spádové nemocnice,“ sdělil Deníku ve středu mluvčí fakultní nemocnice Adam Fritscher.

Výbuch na Libavé šetří policie jako trestný čin

Vojenská nemocnice v pondělí převzala šest zraněných, z nichž tři byli po ambulantním ošetření propuštěni domů. „Ze tří hospitalizovaných byl dnes jeden propuštěn, dva zůstávají,“ sdělil ve středu Deníku ředitel armádní nemocnice Martin Svoboda.

Výbuch na Libavé šetří policie jako trestný čin. Pět vojáků zůstává v nemocnici

Na objasnění okolností nehody pracuje vojenská policie. Zajišťuje nezbytné informace a podklady. Vyšetřovatelé případ prošetřují pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Řízení je vedeno proti neznámému pachateli.

„Vojenská policie zahájila úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti a přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti neznámého pachatele,“ sdělila v úterý Deníku mluvčí vojenské policie Kateřina Mlýnková.

Vojenská policie provádí konkrétní úkony trestního řízení a podle mluvčí zajišťuje nezbytné informace a podklady pro objasnění případu.