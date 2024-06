Ve vojenském prostoru Libavá v pondělí došlo k výbuchu munice, při kterém došlo ke zranění osob. Na místě zasahují pozemní posádky zdravotnické záchranné služby z Olomouce i záchranářský vrtulník z Brna. Podle prvotních informací je zraněno celkem devět osob.

Munice ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá během aliančního cvičení Immediate Response, 10. května 2024 | Foto: Tomáš Lach

„Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby,“ uvedla na sociální síti X Armáda ČR.

„Na místě máme dvě pozemní posádky z Olomouce, lékařskou, záchranářskou, a navíc nám vypomáhá vrtulník z Brna. Blíže se k tomu nelze vyjadřovat. Jedná se o vojenský prostor, podrobnosti přes vojenskou policii a Generální štáb,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Na místě by mělo být celkem devět zraněných osob, které jsou transportovány do nemocnic v Olomouci. „Devět zraněných je prvotní informace z místa, z těchto devíti jsou dva letecky transportováni u nás,“ sdělil Deníku mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. „Mají středně těžká zranění,“ dodal k pacientům.

Dalších šest zraněných je sanitkami převáženo do Vojenské nemocnice Olomouc, jeden byl ošetřen na místě. „Zatím jsme přijali čtyři pacienty. Jsme připraveni poskytnout maximální součinnost," sdělil po půl druhé Deníku ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

Událost v armádním prostoru vyšetřuje vojenská policie. K čemu přesně došlo, zatím nesdělila. Bližší informace zatím neuvolnil ani Generální štáb. „I s ohledem na rodinné příslušníky čekáme na upřesňující informace z místa. Vojenská policie je na místě a řeší událost. K čemu došlo, blíže specifikovat zatím nelze,“ sdělila po 13. hodině Deníku mluvčí Generální štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková.

V civilní části vojenského újezdu lidé podle vedení samosprávy nezaznamenali nic mimořádného. Nebyla přijata žádná opatření.

„Ve Městě Libavá jsme nic nezaznamenali a tím, že to není v úplné blízkosti obce, se nás to netýká, že by nás to nějak ohrožovalo,“ reagoval místostarosta Města Libavá Petr Novák.

Na Libavé probíhá do 24. června vojenské cvičení pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno „DRILL-II“. Výcvik je zaměřený na sladěnost družstev a čet a provedení bojových střeleb.

Průběžně aktualizujeme