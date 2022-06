"Jde o další, celkově sedmý případ znásilnění dítěte. Jako oběť v něm figuruje už druhá holčička mladší pěti let. Ke všem sedmi skutkům znásilnění spáchaných na dětech se muž kriminalistům přiznal. Pěti z nich bylo méně než deset let a dvěma holčičkám méně než pět let," vysvětlila tisková mluvčí policie Ivana Baláková

Vyšetřování případu pokračuje a může přinést odhalení dalších podobných skutků spáchaných obviněným. Obviněnému hrozí dvanáctiletý trest odnětí svobody.

Vedoucí spolku má na svědomí znásilnění více dětí. Dalším je tříletá dívenka