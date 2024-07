Proč se za sexualizované násilí na dětech uděluje tolik podmínek?

Řeknu vám tři zásadní argumenty: Trestní zákoník tak zní. Dále trestní zákoník ukládá soudci, aby vždy volil ten nejmírnější trest, který vzhledem k osobě pachatele a trestnému činu je možný. A za třetí, z výzkumů Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a také Právnické fakulty Univerzity Karlovy jednoznačně vyplývá, že zejména znásilnění, ale i obecně sexualizované trestné činy jsou trestány nejpřísněji po vraždě.

Ale podmínek je i přesto stále hodně.

To by chtělo podrobnější statistiky a za více let. A nebo možná trestáme špatně, ale pak bychom se měli bavit o změně trestního zákoníku, který takto soudcům ukládá postupovat. Ale před změnou bychom se museli zeptat kriminologů, jestli přísnost trestů přinese nějaké pozitivum. Protože trest neodradí pachatele od další trestné činnosti. Proto se hledají alternativy a mírnější řešení.

U znásilnění dítěte mladšího patnácti let trestní zákoník říká, že pachatel bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let. Tak to jsou vysoké sazby, proč tedy ty podmínky?

To bych si musel přečíst celý spis konkrétního případu, proč se tak stalo. Určitě musel existovat případ, kdy takové okolnosti byly, protože jinak by daný trest nebyl uložen. A výzkumy jednoznačně prokazují, že netrestáme mírně. Nemůžeme se dívat jen na rozsudky, ale museli bychom jít do spisu.

Podle vás by se tedy nemělo znásilnění dětí trestat ještě přísněji?

Řada států zhruba před sto lety začala velmi drakonicky trestat drogy. A je zcela evidentní, že drog je víc a mafie je bohatší. Čili se to určitě nepovedlo. Tak abychom neopakovali stejnou chybu se sexualizovaným násilím.