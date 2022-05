Policisté uzavřeli okolí panelového domu nedaleko základní školy v Libouchci. Podle informací Deníku by mělo jít o bývalého soudce, muž by u sebe měl mít pistoli a granát a hrozí, že jej odpálí. „Podle prvotních informací měl být ozbrojen, evakuovali jsme dům a okolní budovy, v tuto chvíli s ním budeme vyjednávat,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podle dostupných informací má být v jednom z bytů i starší muž, který je imobilní a je potřeba ho z panelového domu dostat ven.

"Volala mi sousedka, že u nás probíhá evakuace. Byla jsem zrovna v práci, ale v bytě jsem měla psa. Bydlím v paneláku hned naproti, tak jsem si pro něj rychle dojela," uvedla Deníku žena ve středním věku, která nechtěla uvést své jméno.

Příbuzným se ozvala i žena, která je v době zásahu i v nedaleké základní škole. "Všechny nás evakuovali do přízemí, kde musíme zůstat. Uvidíme, na jak to bude dlouho. Jsou tu i děti, které se bojí a pláčou," uvedla své sestře Jaroslavě Kroužkové do telefonu.

