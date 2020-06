Zdeněk Macek z Třeště na Jihlavsku stanul v úterý 9. června před Krajským soudem v Brně, kde se zodpovídá ze zločinu podvodu vůči několika lidem, které měl se svou ženou připravit o více než 76 milionů korun.

Dvaapadesátiletému Mackovi a jeho o rok mladší ženě Haně za to hrozí trest od pěti do deseti let. Zatímco Macek byl k soudu přiveden vězeňskou eskortou, Hana Macková je i nadále stíhána jako uprchlá. Se svými třemi dětmi žije v Tanzanii, kam Macek zhruba před čtyřmi lety s celou rodinou uprchl. Kvůli zdravotním problémům se ale musel loni vrátit.

Macek k soudu přišel oblečený ve vězeňském mundúru za doprovodu strážných opírající se o dvě francouzské hole. Viditelně zdravotně indisponovaný měl problémy i s vyjadřováním. Na otázku státního zástupce Jana Adama, kde jsou peníze, které mu věřitelé svěřili, odpovídal zmateně.

„Nevím, nepamatuji si,“ byla jeho nejčastější odpověď na jakoukoli otázku žalobce, soudce, i obhájců. Do Tanzanie prý odjel, protože tam měl kamaráda.

„Chtěli jsme se vrátit asi za půl roku, ale pak jsem dostal malárii, mozkovou a srdeční příhodu. Když se to opakovalo, chtěl jsem se vrátit,“ uvedl Macek, který si v současné době odpykává tři roky za vydírání bývalé zaměstnankyně.

Proč se s ním nevrátila i jeho manželka, opět uvedl, že neví. Jeho nejstarší syn v Tanzanii údajně pracuje jako manažer v hotelu a manželka má cestovní kancelář. Jak se kancelář a hotel jmenuje – neví. Jen nepatrně ožil při zmínce o tom, že prý si s manželkou z vězení prostřednictvím sestry každý den telefonuje. Jakmile ale přišla řeč na peníze a věřitele, znovu zopakoval, že si nic nepamatuje.

„Já mám problém, zapamatovat si i to, co mám říct doktorovi,“ prohlásil u soudu Macek. Problémy mu dělá i čtení a tomu, co je v obžalobě, vlastně vůbec nerozumí. V jednu chvíli si ale vzpomněl na to, že měl ve firmě účetního.

Věděl, že nedostojí závazkům

Podle obžaloby měl Macek prostřednictvím svých firem GI Holding a Nero Partners slibovat výhodné zhodnocení peněz, přestože věděl, že svým závazkům nedostojí. Jedna z poškozených uvedla, že Mackovi postupně dala přes dva miliony korun. Macek ji měl slíbit měsíčně deset procent. Kromě toho ji ujišťoval, že dostane jako zástavu nějakou nemovitost v Jihlavě a Velkém Beranově. Jenže tuto nemovitost po lidech, kteří údajně nespláceli své závazky a nemovitostí ručili, nabízel Macek i jiným poškozeným. Macek ji vyplatil mizivou část. Největším „sponzorem“ Mackova podnikání byl muž ze Žďáru nad Sázavou, který mu postupně svěřil neuvěřitelných více než 54 milionů korun.

Podle Martiny Černochové, obhájkyně Macka, které byl případ přidělen ex offo, ale není úplně jasné, kolik peněz měl její klient od věřitelů přijmout.

„Na část peněz vůbec neexistují doklady. Často to bylo na základě pouhé ústní dohody postavené na vzájemné důvěře,“ podotkla Martina Černochová.

Obhájce Mackové Aleš Čáp z Jihlavy, se svou klientkou není v kontaktu vůbec.

Po výslechu Macka a přečtení některých svědeckých výpovědí musela předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová udělat krátkou přestávku. Po návratu do soudní síně Macek řekl, že mu není dobře a u soudu už nechce být. Hlavní líčení muselo být kvůli výslechu navržených svědků odročeno. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.