Zpráva o propuštění sedmatřicetiletého cizince, obviněného z vraždy romského mladíka u Brněnské přehrady, vzbudila v romské komunitě rozhořčení. „Mám obavy, co bude zítra," shrnul sílící napětí mezi lidmi předseda spolku Euro Roma Help David Horvátko.

Nedaleko Přístaviště v Brně vzniklo pietní místo. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Negativní reakce podle něj začaly v komunitě narůstat už v průběhu pondělního odpoledne. „Lidé se začali celorepublikově bouřit. Někteří chtějí do ulic, někteří chtějí stávky, někdo se chce odvolávat na ministerstvo. Ozývají se právníci, podnikatelé i lidé ze showbyznysu," popsal Horvátko.

Upozornil také na velkou odezvu na sociálních sítích. „Uvidíme, jak se zachovají takzvaní lajfkaři (lidé vyjadřující své názory v živých vysíláních na sociálních sítích - pozn. red.). Ti dokáží vyvolat obrovskou paniku," řekl Horvátko s tím, že někteří lidé vnímají ukončení vazby jako nespravedlnost. Navíc jim chybí detailnější informace k případu.

Horvátko dříve pracoval jako asistent prevence kriminality. Byl by dle svých slov rád, kdyby se romským spolkům podařilo ve spolupráci s magistrátem a policisty udržet lidi v klidu. „Počítám s tím, že se brzy potkáme a budeme řešit situace, které by mohly nastat a kterým se musíme snažit zabránit. Určitě se budeme snažit o to, aby nedošlo například k fyzickému napadání. Samozřejmě názor nikomu vzít nemůžeme," uvedl Horvátko.

„Se zástupci komunit sdílíme informace dle potřeby 24/7 a pravidelně se setkáváme. Důležité je v tuto chvíli to, že se jedná o rozhodnutí nezávislého soudu. K soudnímu líčení prozatím nedošlo. Je třeba vyčkat na vyhodnocení důkazů soudem. Nadále máme zájem o bezproblémové vztahy se všemi menšinami a společná jednáni budou pokračovat," okomentoval situaci mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Podobně silné emoce vyvolal mezi lidmi už v červnu samotný čin. V plánu byla dokonce demonstrace, tu její organizátorka nakonec zrušila a místo ní se v Brně konala pietní akce za zesnulého mladíka. „Již samotný název demonstrace ve společnosti působil jako rozbuška, proto je lepší uspořádat za zavražděného pietu a nevyvolávat ve společnosti xenofobní nálady. Je lepší spolu vycházet, než se vzájemně nenávidět,“ sdělila tehdy mluvčí spolku Brno tým, který pietu pořádal, Jana Hamrová.

K určité eskalaci napětí mezi Romy a Ukrajinci v Brně v červnu došlo hned v pondělí po tragickém víkendu. Zhruba dvacítka Romů měla u svatomichalského kostela pokřikovat na dva Ukrajince, později dokonce začít házet židlemi. „Zadrželi jsme tři osoby, z toho jednoho mladistvého, kterého jsme následně pustili. Incident prověřujeme jako výtržnictví a poškození cizí věci, škodu se pohybuje kolem čtyřiceti tisíc korun,“ upřesnil tehdy policejní mluvčí Pavel Šváb.

POBODÁNÍ A SMRT U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY:

Tragický následek měla potyčka, která se stala v sobotu 10. června 2023 večer v Brně. Muž na následky zranění zemřel.

Událost začala rozplétat policie, která sháněla svědky incidentu.

Když vyplavalo na povrch, že útočníkem měl být Ukrajinec, začaly se svolávat protiukrajinské demonstrace.

Kvůli útoku se také v centru Brna pobila skupinka lidí.

Na místě tragédie mezitím spontánně vzniklo pietní místo.

Pořadatelé demonstrací nakonec od svého záměru ustoupili a o víkendu se v Brně odehrálo pietní setkání.

Soud propustil obviněného cizince z vazby. Je stíhán na svobodě.