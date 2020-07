Řádil zejména v městské části Ostrava-Jih. Použil hrubou sílu. Rozbíjel přední i zadní boční okénka. Situace došla až tak daleko, že lidé vytvářeli občanské hlídky, které se v nočních hodinách střídaly ve střežení vozidel v nejohroženějších ulicích. Vzájemně se také osobně i prostřednictvím sociálních sítí varovali.

Někteří se stali terčem útoků i dvakrát. Nyní si mohou motoristé oddechnout. Podle informací Deníku policisté dopadli muže, který vnikl nejméně do třiceti aut, a to zejména v Ostravě-Jihu, objevil se však i v Porubě a Vítkovicích. Zatčení zloděje potvrdila Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Recidivista z Opavska

Jak se ukázalo, jde o recidivistu (41 let) z Opavska, který se do vykrádání pustil tentýž den, co opustil brány žaláře, kde si odpykával poslední trest za majetkové delikty. To se stalo v polovině května. Bral vše, co mělo nějakou hodnotu, fotoaparáty počínaje a brýlemi konče. Soud na něj uvalil vazbu. Není vyloučeno, že se muž, který nemá trvalé bydliště, chtěl dostat zpátky za mříže, aby si zajistit vězeňskou stravu a střechu nad hlavou.

Zda má na svědomí i další případy, není jasné. S kriminalisty nespolupracuje a nevypovídá. Je ale velmi pravděpodobné, že konečné číslo bude podstatně vyšší.

Škody způsobené na autech většinou mnohonásobně přesáhly hodnotu zmizelých věcí. O vloupáních do vozidel se diskutovalo i na sociálních sítích. „Přijde někomu normální, aby nějaký narušený člověk rozbil desítky aut,“ podivovali se lidé, kteří zveřejnili i záběry vykradených vozidel. Z jedné ze sérií snímků je zřejmé, že místem činu se stalo i parkoviště u jednoho z ostravských nákupních center.

Varování

Vloupání však byla hlášena i z dalších míst Ostravy. „Dávejte si pozor na svá auta v Zábřehu a Výškovicích. Řádí zloději. Dvě noci po sobě mi vykradli auto. Rozbije okno, udělá bordel a jde dál. V Horymírově udělal osm aut,“ uvedl jeden z motoristů.

Policisté jednotlivé případy monitorovali a hledali pojítko. Zjišťovali, zda někdo z vykrádačů aut nebyl nedávno propuštěn z vězení, prověřovali i další informace, zkoumali kamerové záběry. Nyní se jim podařilo pachatele dopadnout.

Kromě recidivisty zadrželi i dalšího zloděje, který má na svědomí několik vloupání do aut v Ostravě-Porubě.