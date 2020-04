Kriminalisté rozklíčovali případ napadení seniora v semilské prodejně. Ochranka mu nevěřila, že už mu bylo 65 let.

Zbili seniora a sebrali mu telefon. Sedmašedesátiletému muži nepomohl ani občanský průkaz. Devětadvacetileté ženě hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let, sedmadvacetiletému muži až tříletý trest vězení a o deset let staršího muže může soud poslat až na dva roky za mříže.