Vlak zastavil naproti chrudimskému gymnáziu a na místo přijeli hasiči ze Správy železniční dopravní cesty. "Vzhledem k tomu, že bylo potřeba událost vyšetřit, byli cestující z vlaku evakuováni," dodala Friebová.

Odmítla se ale vyjádřit k tomu, co by se mohlo stát, kdyby RegioNova pokračovala v jízdě dál. "Předpovídat další vývoj události by byla čistá spekulace," zdůraznila.

Při pohledu na jízdní řád ranních osobních vlaků z Pardubic srážka s protijedoucí soupravou nehrozila, pokud ovšem nebyl ranní vlak 5313 s příjezdem do Chrudimě v 6:06 opožděn. Je ale možné, že červená barva svítila na návěstidle kvůli plánovanému průjezdu nákladního vlaku.

Provoz na trati byl obnoven o půl deváté. Do té doby musely České dráhy odřeknout čtyři osobní a jeden spěšný vlak v obou směrech.