V momentě, kdy se napadený muž na zemi svíjel bolestí, mu útočník odcizil z kapsy peněženku a z místa utekl. Okradený a oslepený muž dlouho volal o pomoc, než mu jí zavolali kolemjdoucí lidé. Záchranná služba jej převezla k ošetření do nemocnice.

Provedeným šetřením vyšlo najevo, že agresor se pak pokusil pomocí odcizené platební karty vybrat finanční hotovost z bankomatu v Lazarské ulici, ale bezúspěšně. Následně se přesunul do fastfoodu do stanice metra Muzeum, kde si objednal občerstvení a touto kartou zaplatil. Nakonec se ještě pokoušel platit útratu na benzinové čerpací stanici na D8 a v obchodním centru v obci Maršov, což mu také nevyšlo.

"Kriminalisté během prověřování zajistili několik kamerových záznamů a po jejich vyhodnocení vyšlo najevo, že se na tomto činu podílela skupinka mužů. Pokud na přiložených záběrech muže poznáváte, nebo víte, kde by se mohli zdržovat, kontaktujte linku 158," požádala dnes veřejnost o spolupráci mluvčí pražské policie Lucie Drábková.

Ve věci policisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, za což mužům v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let. V případě, že by se prokázalo, že se jedná o organizovanou skupinu, hrozí jim až dvanáct let vězení.