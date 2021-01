Večerku v Pražské Biskupcově ulici v Praze 3 navštívil prozatím neznámý muž na Tři krále odpoledne. Kolem čtrnácté hodiny nakráčel dovnitř vysoký mladý muž v oranžových sportovních adidaskách s reflexními tkaničkami.

V pravé botě měl navlečenou tkaničku červenou a v levé žlutou. Na zádech si nesl střední batoh v retro stylu, jakoby z režného plátna šedavé nebo khaki barvy, celý lemovaný úzkým proužkem v barvě nevyčiněné kůže.

Prodavačka se nezalekla

Bylo by se dalo říci, že zákazník bere protiepidemická opatření hodně vážně, protože obličej mu částečně kryla kapuce s černou čepicí a zbytek obstarala černá rouška s obrázky duhových listů marihuany. Namířil si to přímo k pokladně. Zatím nic nenasvědčovalo tomu, co vzápětí následovalo.

Zdroj: Policie ČR

U kasy muž vytáhl krátkou střelnou zbraň, pravděpodobně pistoli a prodavačku za pultem vyzval, aby mu vydala hotovost. Ale ani v tuto chvíli se situace nevyvinula zcela podle běžných pravidel. Žena se totiž nezalekla a peníze vydat odmítla. Lapka naštěstí o jejím postoji nijak nediskutoval a spěšně obchod opustil.

„Ačkoli byl muž maskován, věříme, že by mohl být poznán pro nápadné boty, batoh a také roušku. Pokud máte informace k případu nebo znáte totožnost podezřelého, kontaktujte linku 158,“ řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. „Podezřelý je ozbrojen a při zadržení by mohl být nebezpečný. Pokud bude dopaden a odsouzen, hrozí mu desetiletý trest odnětí svobody,“ dodal mluvčí.