V inkriminovanou dobu seděl chlapec v kupé a čekal na odjezd vlaku. V tu chvíli k němu přišli dva mladí muži, jeden z nich ho pozdravil, a všiml si, že chlapec u sebe má plátek pilky.

"To je mačeta? Připadáš si jako frajer?" zeptal se nevinné oběti. Chlapec takticky neodpověděl, ale darebák pokračoval v monologu s tím, že má u sebe nůž. Pak se nerozpakoval tvrdit, že do něj klučina při nastupování do vlaku strčil a on kvůli tomu ztratil peněženku, kde měl pět set korun.

"Poškozený se muže bál, proto vytáhl svou peněženku, kde měl pětisetkorunovou bankovku, kterou dostal od své mámy na výlet. Z peněženky si pak pachatel bankovku vzal a s druhým mužem z kupé odešli. Chlapec se ze strachu, že má podezřelý u sebe skutečně nůž a mohl by mu ublížit, vůbec nebránil," informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.

"Případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, za což hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. V souvislosti s tímto případem hledáme dva muže, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech v metru a v obchodě. V obchodě si muži koupili limonádu a rozměněnou pětisetkorunovou bankovku si rozdělili. Jestliže muže na záběrech poznáváte, kontaktujte linku 158," požádal Daněk o spolupráci při pátrání.