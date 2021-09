Podezřelý byl mladšího vzhledu, vysoký cca 175 centimetrů a sportovní postavy. Oblečený byl do tmavé bundy, pod kterou měl žlutou mikinu s kapucí. Obličej měl nabarvený černou barvou a přes ústa šátek. Na nohou měl vyšší přezkovou obuv a mluvil česky bez přízvuku.

V případě, že má k případu někdo jakékoliv informace, nebo byl také svědkem události, ať se též ozve na tísňovou linku. Kriminalisté přivítají i případné záběry z palubních kamer z vozidel, která projížděla v sobotu 4. září v čase od 20.30 do 21.05 hodin Mladoboleslavskou ulicí v Praze 9.

Přepadení trvalo několik málo vteřin a nikdo při něm nebyl zraněný. Kriminalisté na místě zajistili kamerové záznamy, na kterých je zachycené samotné přepadení i maskovaný „loupežník“. Pokud ho na záběrech poznáváte třeba díky oblečení, které měl v době incidentu na sobě, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, ozvěte se na linku 158.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pražští policisté vyjeli v sobotu 4. září po deváté hodině večer na benzínovou čerpací stanici v Mladoboleslavské ulici v Praze 9, kde došlo k loupežnému přepadení. Podezřelý maskovaný muž vstoupil do provozovny a pod pohrůžkou nože požadoval po prodavačce hotovost. Následně si z kasy odnesl několik desítek tisíc korun.

