Desítky tisíc korun si odnesl v pondělí 14. října večer maskovaný lupič z pošty v děčínské čtvrti Boletice. Jejím zaměstnancům hrozil násilím, dlouho si ale ukradených peněz neužil. Pátrat po něm hned začalo několik desítek policistů. Podezřelého chytili den po loupeži.

Do zavírací doby boletické pošty chybělo pár desítek minut, když se ve dveřích objevil muž skrytý za maskou z filmu Vřískot. „Viděl jsem venku spoustu lidí a policajty jezdící sídlištěm nahoru a dolů. Zrovna tu byl pán, který chtěl jít na poštu. Ale protože tam bylo hodně lidí, zašel si nejprve na pivo. Na poštu se pak už nedostal,“ popsal pondělní večer majitel sousedního baru, který má otevřeno do pozdního večera.

Jestli si lupič vybral poštu na sídlišti náhodou, nebo šel najisto, zatím není známo. Boletická pobočka je ale ze všech v Děčíně nejvíce vzdálená od policejní služebny. Na pobočku v Podmoklech, stejně jako na tu v nákupním parku pod Novým mostem, to mají policisté nanejvýš pár stovek metrů. Kdežto do Boletic je to více než pět kilometrů. I přesto není problém, aby zde byli policisté během několika minut od oznámení. Ale i to lupiči stačilo na to, aby v soumraku strážcům zákona zmizel.

Zaměstnanci boletické pobočky nic k přepadení v úterý odpoledne neřekli, pouze odkázali na mluvčího České pošty. Příliš velkou částku si ale lupič neodnesl. „Je to v řádu desítek tisíc korun,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík s tím, že přesnou částku státní podnik nechce kvůli vyšetřování zatím specifikovat. Boletická pošta otevřela hned druhý den ráno po přepadení.

Hledali i zbraň

Velká pátrací akce se rozjela hned v pondělí večer, na místo dorazilo několik desítek policistů. Prohledávali celé Boletice od Labe až k ulicím s rodinnými domky nad sídlištěm. Zajímali se také o odpadkové koše nebo popelnice, ve kterých pravděpodobně hledali zbraň, kterou lupič vyhrožoval na poště. Kromě detektivů z kriminálky, techniků nebo příslušníků hlídkové služby bylo možné v Boleticích vidět také terénní auta policejních psovodů.

Pachateli hrozí až deset let za mřížemi. „Během neočekávaného incidentu nebyl nikdo zraněn. Policisté na případu od té doby intenzivně pracují a prověřují jej s ohledem na možný zločin loupeže,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Petra Trypesová.

V úterý odpoledne si případ převzali vyšetřovatelé z krajské kriminálky. „Podezřelého jsme zadrželi a zahájili úkony trestního řízení,“ uvedla v úterý odpoledne krajská policejní mluvčí Alena Bartošová. Zadržený muž prozatím obviněn nebyl.

Pokud se tak stane, detektivové pravděpodobně podají státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vazbu. Bartošová ale o konkrétním postupu zatím nechtěla mluvit, protože je vyšetřování případu teprve na samotném počátku.

Přepadli spořitelnu i benzinku

Přepadení pošty nebo banky není na Děčínsku příliš časté. Jedno takové přepadení se stalo před čtyřmi lety na poště v Jílovém, pachatel ale tehdy neuspěl. Smůlu na lupiče měla podmokelská spořitelna. Tu se pokusili vyloupit v roce 2011 a pak hned dvakrát na podzim 2013.

Mnohem častěji se zločinci zaměřují na čerpací stanice. Například v polovině loňského prosince přepadla dvojice maskovaných mužů benzinku v Rumburku – Horním Jindřichově. Provozní jim ale peníze odmítl dát, začal se bránit a lupiči se dali na útěk. Oba dva muži skončili krátce po činu v policejní cele.