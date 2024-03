/VIDEA/ Na ostravské kriminalisty se snažili vyzrát dva lupiči (30, 35 let), kteří v březnu přepadli hotel v Ostravě-Zábřehu. Jeden z nich si dokonce vycpal břicho polštářem, aby budil zdání nemotorného pivního tlouštíka. S pistolí se pak vydali na recepci…

Přepadení hotelu, Ostrava. | Video: Policie ČR

Se šálami na obličejích vstoupili do vnitřních prostor hotelu. Následně mladší z nich vytáhl zbraň a po recepční požadovali vydání peněz. Žena jim nakonec vydala několik tisíc korun. Navzdory traumatizujícímu zážitku ihned po odchodu lupičů zavolala policisty, a to hned dvakrát – prostřednictvím linky 158, volala také přímo na oddělení v Zábřehu.

Zdroj: Policie ČR

Hlídky dorazily k hotelu do přibližně čtyř minut. Ihned se rozjela rozsáhlá pátrací akce, a to napříč celou Ostravou. Policisté v součinnosti s kriminalisty prohledávali okolí, vyslýchali svědky, mapovali únikové trasy. K dispozici měli i kamerové záznamy zachycují příchod dvojice do hotelu.

Finta nevyšla

„Jeden z mužů si vycpal břicho polštářem. Při útěku ho pak odhodil do popelnice,“ uvedl ostravský kriminalista Radim Bena s tím, že díky profesionalitě a výborné spolupráci mezi uniformovanými policisty a kriminalisty se podařilo lupiče během několika hodin zadržet.

Prvního dokonce již dvě hodiny po činu. Třicetiletý muž se ukrýval u své přítelkyně. Ani ve snu ho nenapadlo, že jej policisté vypátrají, navíc tak brzy. Když zjistil, kdo je za dveřmi, otevřel okno v přízemí a vyskočil.

„Skočil policistům přímo do náruče,“ usmál se Radim Bena. To už policisté znali i totožnost jeho kumpána (35 let). Vydali se pro něj do vytipovaného bytu, kde se ale nenacházel. Ochránci zákona se však nevzdali a začali prohledávat celý bytový dům, což se nakonec vyplatilo. Našli ho schovaného na chodbě v nejvyšším patře.

S touhle zbraní přepadli lupiči recepci hotelu v Ostravě.Zdroj: se souhlasem PČR

Oba muži s bohatou kriminální minulostí se přiznali, zapírat ani nemělo smysl, důkazy hovořily jasně. Při výslechu jeden z nich uvedl, že chtěl potěšit své děti, kterým za uloupené peníze koupil sladkosti. Hotovost použili také na úhradu dluhů. Zbraň policisté zajistili. Šlo o airsoftovou pistoli na plastové kuličky, která však na první pohled vypadala jako pravá. Soud poslal lupiče do vazby. Hrozí jim až deset let vězení.