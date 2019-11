Odnesli si z nich věci za více než 100 tisíc korun. Kriminalisté zlodějský trojlístek postupně pochytali a teď ho posílají do vězení. O výši trestu bude rozhodovat soud. „Byli obviněni z přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Starším komplicům hrozí až tříleté tresty odnětí svobody, nejmladší zloděj by mohl vzhledem k výši způsobené škody strávit za mřížemi až pět let,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

Zlodějský gang, který vytvořili recidivisté ve věku 27, 40 a 47 let, podle kriminalistů vzájemně spolupracoval. Nakradené zboží se snažili prodávat, kde se dalo. Část lupu kriminalisté zajistili při domovních prohlídkách.

Krádeže začaly letos v červnu. Dva starší recidivisté se nejprve vloupali do přízemního bytu, ze kterého odcizili televizor, nářadí, oblečení, kabelky a další věci za více než 27 tisíc korun. Čtyřicetiletý muž se dal začátkem října dohromady s nejmladším zlodějem, aby z dalšího bytu vzali šperky, pamětní mince a další předměty v celkové hodnotě 22 tisíc.

Pak už do bytů lezl pouze nejmladší z celé party. Vždy stejnou metodou. Když uviděl otevřenou větračku, nejprve si ověřil, zda je někdo doma. Ať už zaťukáním na okna, nebo zazvoněním u dveří. Přes ventilaci protáhl ruku, aby otevřel celou okenní tabuli, čímž si zajistil pohodlný vstup do bytu. Ten pak prohledal a bral z něj vše, co by mohl prodat.

Během října se takto vloupal do tří domů. Odnesl peníze, elektroniku, oblečení a šperky. Celkem připravil majitele bytů o věci za téměř 80 tisíc korun. Na společné chodbě panelového domu se měl ještě vloupat do úložného boxu, ze kterého odtáhl dětský kočárek.

Léto, kdy lidé hodně větrají, je pro zloděje nejvíce atraktivní. Podobná vloupání do bytů ale policisté vyšetřují napříč okresem po celý rok. Od začátku roku zaznamenali už třicet případů. Podle policejního mluvčího Vítka byla zhruba polovina z tohoto počtu do rodinných domů. „Častým cílem zlodějů se stávají také rekreační objekty a chatky v zahrádkářských koloniích, kterých pachatelé v našem okrese vykradli letos už přes padesát,“ konstatoval policista.

Přestože policie na podobné praktiky zlodějů často upozorňuje, lidé nejsou v prevenci důslední. Nemilý návrat domu v minulosti potkal například pana Jaroslava z Teplic. Vymstilo se mu, že nezamykal dveře. Když přišel jednou z práce, zjistil, že jeho byt navštívil nezvaný host. Ze šuplíku v pokoji mu zmizely peníze a manželce z ložnice šperky. „Doplatil jsem na svoji chybu. Jak jsem se později dozvěděl, zloděj si otevřel dveře upravenou špachtlí. Od té doby zamykám na dva západy,“ řekl.

Je na každém majiteli nemovitosti, aby si svůj majetek řádně zajistil a co nejvíce omezil možnost vloupání. Pomoci lidem se zabezpečením majetku má projekt Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům. Policisté připravili aplikaci Zabezpečte se, která je volně ke stažení do každého mobilního telefonu.



Jak zabezpečit věci v bytě před zloději

• Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky, nebo do domácího trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi.

• Kombinujte mechanické a elektronické zabezpečení nemovitosti, doporučujeme využívat současné moderní technologie.

• Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené, nenechávejte nezamčené dveře ani v případě, že opouštíte byt, nebo dům jen na chvilku, při odchodu nenechávejte otevřená okna na ventilaci, zavírejte balkonové dveře.

• V nepřítomnosti nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.

• Můžete-li, vytvořte zdání, že je doma někdo přítomen (využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.).

• Trvejte na tom, aby společné prostory v domě (chodby, schodiště, sklepy, apod.) byly dobře osvětleny, a aby klíče od nich měli pouze nájemníci.

• Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou bylo vidět do bytu.

• Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v množném čísle bez titulů.

• Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí různé služby (např. vyčištění koberců, nabídky různého zboží spod.), může to být trik, jak otipovat váš byt.

• Nevstupujte do bytu, nebo domu přijdete-li domů a naleznete pootevřené dveře, nebo rozbité okno, ihned zavolejte policii!

• Zdokumentujte své cenné věci (seznam, fotodokumentace), případně sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.