Předposlední den v roce 2020 si zřejmě dlouho bude pamatovat poškozený 54letý muž, který přijel ze sousedního státu za prací a rodinou.

"Na vlakovém nádraží v Ostravě – Přívoz, kde čekal na vlak, k němu přišel neznámý muž a požádal ho o cigaretu. Vyhověl mu a přidal ještě peníze na zakoupení cigaret, poté se dali do řeči. Přistoupili k nim „další komplicové“ a nabídli muži, že mu můžou levně prodat značkové oblečení," říká k případu policejní mluvčí Eva Michalíková.

Důvěřivý cizinec pak muže následoval do jednoho z domů do sklepa v Moravské Ostravě, kde ho však místo nabízeného oblečení čekalo loupežné přepadení. Nejdříve měl odevzdat osobní věci, peníze a mobilní telefony, které měl v tašce. "Poté ho měli donutit svléci a nakonec mu jeden z mužů pod pohrůžkou násilí měl žilně aplikovat neznámou látku do těla. Před tím vším však následoval útok dřevěnou tyčí a vyhrožování, zda jim nedá více peněz, bude toho litovat," uvádí dále mluvčí policie.

Finta zabrala

Aby se vymanil z jejich rukou, vymyslel si napadený muž legendu, že na vlakovém nádraží má uschovanou tašku s několika tisíci peněz a novější telefon.

"Dva pachatelé muže doprovodili do nádražní haly, dva zůstali na místě. Poškozený šel za „doprovodu“ k okénku úschovny zavazadel, kde žena situaci ihned pochopila, pohotově zareagovala a řekla, že venku jsou strážnice městské policie. Muž za těmito utekl a vše oznámil," pokračuje mluvčí policie.

Strážnice pak dvojici zajistily a předaly státní policii. Poškozený policistům vše vylíčil a odjel s nimi na místo činu. Kriminalisté zadrželi i druhou dvojici důvodně podezřelých.

Po následném zadržení, operativní činností, výslechů a shromáždění důkazů komisař proti jednomu z mužů (r. 1986) zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Proti ostatním třem mužům (r. 1993, 1983, 1997) zahájil trestní stíhání a obvinil je ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Po provedených procesních úkonech komisař podal na tři muže (r. 1986, 1993, 1983) podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Důvodně obviněný muž (1997), se kterým je vedeno trestní stíhání na svobodě, nebyl v minulosti nikdy soudně trestán.

Obviněným nyní hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.