Další události přiblížila Hana Frühaufová Ratajová, která Strakonickému deníku poskytla fotografii. „Báli jsme se ho vyndat, protože na nás vrčel. Pomohli nám chlapi z nedaleké stavby. Zabalili ho do deky a vyndali ho ven. Pejsek měl kolem krku strašně utažený řemínek, který jsem mu sundala. Pak už se nechal i pohladit,“ dodala.

Bojí se lidí

Psa, kterého našli svědci v pátek ve 12.14 hodin, odvezli strážníci Městské policie Strakonice do útulku pro opuštěné a zatoulané psy ve Strakonicích. „Jde o staršího pejska, který je viditelně vystresovaný. Bojí se lidí a neví, co od nich má čekat,“ řekla vedoucí útulku Jitka Zdychyncová. Zároveň ale dodává, že případ zvedl obrovskou vlnu zájmu o adopci tohoto nebohého psa. „Volají nám lidé, že by si ho hned vzali. Bohužel to zatím nejde. Musí zůstat v karanténě nejméně dva týdny,“ dodala.

Pes ležel v nádrži, kolem krku provaz s cihlou. Pitva ukázala, jak uhynul

Žádost o pomoc

Policisté obvodního oddělení případ zadokumentovali, provedli šetření v okolí, zjišťují majitele zvířete a událostí se i nadále zabývají. Současně se obracejí na širokou veřejnost, která by mohla pomoci a svými poznatky, informacemi, vnést do případu jasno. „V případě, že by někdo mohl podat jakoukoli informaci týkající se především samotného vhození psa do kontejneru, ať se přihlásí na telefonní číslo 974 237 700. Policisté děkují veřejnosti za spolupráci,“ doplnila Jaromíra Nováková.

Podle aktuálních informací nejeví pes známky týrání, ale ani zvláštní péče. Není také jasné, jak dlouho pobýval v kontejneru.