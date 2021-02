Všechno začalo snahou o pomoc příteli v nouzi. „Včera u Benátek se známému, s nímž spolupracujeme, protože má přidruženou výrobu, rozbilo auto, poprosil mne o pomoc, tak jsem ho odtáhl,“ popsal Václav Bartoň.

Muž si potom v dílně pana Bartoně začal své vozidlo opravovat. Když se kolem šesté hodiny ozvala rána a z automobilu vyšlehly plameny, Václav Bartoň se snažil zachránit, co se dalo. On i zaměstnanci společnosti se do příjezdu hasičů ze všech sil snažili porvat s požárem.

Majitel firmy se při tom sám nadýchal zplodin a musel následně do nemocnice. Hned brzy ráno ale odešel, aby se věnoval své firmě a likvidaci nejhoršího.

„Z nemocnice jsem prostě musel odejít. Musím se o to tady postarat, hraju o všechno. Nemohl bych jen nečinně ležet,“ vysvětlil muž proč tak rychle nemocnici opustil, byť ve čtvrtek večer byl v podstatě ohrožen na životě.

Středočeští hasiči později potvrdili, že příčinou požáru opravdu bylo rozehřívání a následné startování zamrzlého vozidla. Podle nich by škoda na dílně mohla dosahovat až k padesáti milionům korun. Stejnou hodnotu měli hasiči uchránit před zničením.

„Dvacet let práce a za hodinu je to pryč. Byl to velký a rychlý požár a všechno se to stalo jen kvůli nezištné pomoci. Musím poděkovat hasičům, záchranářům, pojišťovně a všem, kdo nám pomáhali hasit,“ zmínil Václav Bartoň.

V současné době není jasné, zda budovu, v níž ještě ve čtvrtek byla funkční dílna, bude možné uvést do původního stavu. Musí se na ni podívat statik a další odborníci. Společnost přišla o mnoho strojů, i o laboratoř. „Jenom ta laboratoř, to jsou miliony korun. Každý ten stroj stojí 300 tisíc euro,“ zmínil podnikatel.

Od časného rána také pana Bartoně kontaktují zaměstnanci nejrůznějších firem, které mu nabízejí vyřešení situace. „Nevím, proč bych to měl řešit přes prostředníky, když mám smlouvu s pojišťovnou. Denně na tom budeme usilovně pracovat, máme tady partu odhodlaných lidí,“ uzavřel neveselé povídání Václav Bartoň.