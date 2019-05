Jeden z takových případů nedávno uzavřel Okresní soud v Ostravě. Ke dvěma měsícům vězení s podmíněným odkladem na zkušební roční lhůtu odsoudil sedmadvacetiletého dobrovolného hasiče z okrajové části Ostravy.

„Jakožto člen sboru dobrovolných hasičů náležitě nedbal bezpečnosti ostatních osob pohybujících se kolem májky vytvořené z kmene stromu,“ konstatoval žalobce s tím, že v důsledku mužovy neopatrné manipulace došlo k destabilizaci podpěr májky a jejímu následnému sesunutí.

Májka zasáhla jednu z přítomných žen a způsobila jí středně těžké poranění nohy, které si vyžádalo ošetření v nemocnici a následnou několikatýdenní léčbu.

Jak státní zástupce konstatoval, dobrovolný hasič byl před stavěním májky ústně proškolen ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

„Je mi to líto. Byla to nešťastná náhoda,“ prohlásil obžalovaný, podle kterého k sesunutí májky došlo při jejím otočení po částečném nazdobení. Zraněné ženě nabídl odvoz do nemocnice, což ale odmítla. Ozvala se mu až po několika dnech, kdy mu řekla, že má nohu v dlaze a chce situaci nějak řešit.

Muž událost nahlásil své pojišťovně. Ta ale později ženě napsala, že záležitost nemůže vyřídit, jelikož o zranění nebyla informována policie. Ta se pak nešťastnou událostí začala zabývat.

Vše nakonec vyústilo v obvinění a posléze i žalobu. Případ se dostal až k soudu, který dobrovolnému hasiči vyměřil dvouměsíční podmíněný trest. Verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání.