Obžalovaná chtěla začátkem roku vyřešit svoji bezvýchodnou finanční situaci. Exekutorovi měla předat téměř sedmdesát tisíc korun. Zároveň měla zaplatit měsíční splátku, kterou od ní vymáhala poškozená. „Schůzku s poškozenou si domluvila i přesto, že neměla peníze, které by jí předala. Na stejný den si domluvila schůzku s exekutorem, kterému měla také zaplatit,“ uvedla státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Při příchodu do bytu poškozené Mikulášková požádala, jestli může jít na záchod. Když vyšla, udeřila ženu dřevěnou tyčí do hlavy. „Následovalo mnoho dalších úderů. Poté mě něčím začala píchat do krku a já spadla na zem,“ vypověděla poškozená.

Ostrým předmětem byl zalamovací nůž. „Když poškozená ležela na zemi, vytáhla jsem nůž, který jsem měla v kapse mikiny, a tím jsem ji začala bodat," přiblížila obžalovaná.

Její agrese ustala až ve chvíli, kdy poškozená ležela nehybně na zemi a nekomunikovala. „Předstírala, že je mrtvá, to jí nejspíše zachránilo život. Poté obžalovaná odjela k exekutorovi, kde mu předala sedmapadesát tisíc, které ukradla v bytě poškozené,“ řekla Zámoravcová.

Po odchodu Mikuláškové se poškozená doplazila ke dveřím sousedů, kteří ji zavolali pomoc. „V nemocnici jsem podstoupila dvě operace. Při první mně zašili rány a při té druhé ošetřili ruce, které jsem měla obě zlomené. Dodnes v nich mám šrouby a nemohu hýbat některými prsty,“ sdělila poškozená.

Soudní znalec Pavel Krejsa vyhodnotil, že zlomeniny rukou jsou nejspíše způsobeny tím, jak si poškozená kryla hlavu a další části těla. „Intenzita ran tupým předmětem musela být vysoká, o tom svědčí vícečetné zlomeniny. Kdyby se však žena nechránila, mohlo jít až o život ohrožující zranění,“ podotkl. Nejvážnějším zraněním podle něj bylo bodnutí do břicha, kdy nůž pronikl až do dutiny břišní.

Státní zástupkyně také uvedla, že poškozené museli v nemocnici vyjmout z čelisti část čepele pocházející z nože. Nyní je poškozená v péči psychiatrů.

Jednání bylo odročeno na 29. září, pokračovat bude výslechy znalců.

KAROLÍNA LUNDOVÁ