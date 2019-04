Po čtvrt roce od přepadení handicapovaného Michala, ke kterému došlo v Jirkově, se útokem začal zabývat chomutovský soud. V pondělí 15. dubna před ním stanula dvojice mužů. Čelí obžalobě ze zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud je odsoudí, mohou strávit za mřížemi dva až deset let.

Obžaloba viní 27letého Jaroslava F. a devatenáctiletého Milana L. z Chomutova, že po domluvě přepadli Michala K. z Jirkova. Bylo to den před Silvestrem.

„Jaroslav F. mu dal ´kravatu´, udeřil ho pěstí do hlavy a pustil ho na zem, kde do něj oba kopali,“ uvedl státní zástupce. „Když byl bezvládný, sebrali mu peníze, doklady, mobil a klíče, poškozený navíc utrpěl tržnou ránu na hlavě a četné pohmožděniny,“ shrnul.

Mladší z mužů využil svého práva nevypovídat. Příležitost obhájit se ale uchopil starší z nich, který společníka označil za jediného agresora. Podle jeho slov vyrazili popít do jirkovského Discobaru Elta. Potkali se tam s poškozeným, kterého neznali. Jaroslav měl po něm chtít jen cigaretu. Když před čtvrtou ranní odešel, vyrazili i oni.

Po útoku vyrazili na rum

„Milan šel napřed a volal mě,“ uvedl Jaroslav F. „Cestou jsem zvracel, protože jsme si zahulili marihuanu a bylo mi špatně. Když jsem ho došel, viděl jsem, jak vzal Milan poškozeného zezadu za krk. Myslel jsem, že mají spor. Chtěl jsem Milana odtáhnout zezadu za bundu, ale on mě agresivně odstrčil,“ pokračoval v líčení své verze. Připustil, že se poté o bezvládně ležícího Michala nestaral a oba vyrazili pro lahev rumu, kterou si otevřeli v Jaroslavově bytě. „Já se Milana ptal, proč to udělal, ale řekl, ať se nestarám. Potřeboval někde přespat a já ho u sebe nechal, mám měkké srdce,“ dodal. O odcizených věcech prý nevěděl.

Jeho výpověď se v některých bodech lišila od předešlých, proto ho samosoudkyně vyzvala, aby rozpory vysvětlil. „Policisté mi vyhrožovali, že mi strčí petardu do pr…ele, jestli jim neřeknu, co chtěj slyšet. Také jsem se bál, že kamarádi Milana ublíží mé rodině,“ prohlásil.

Verze mladšího Milana byla jiná, jak vyplynulo ze čtení jeho výpovědi. „Ještě v baru mi Jára řekl, že bychom toho pána mohli ´udělat´, přepadnout ho, protože viděl, že má hodně peněz. Řekl jsem, že je mi to jedno, že to s ním udělám,“ ocitovala samosoudkyně. „Rozeběhli jsme se za ním, u Kludského vily ho Jára chytil zezadu do kravaty, stáhl na zem a dal mu pěstí do obličeje. Pak jsme mu prohledali kapsy,“ stálo dál.

Předstíral mrtvého

U soudu vypovídal také Michal K., který nese následky po prodělané dětské obrně. Při útoku předstíral mrtvého, aby mu muži neublížili fatálně. Přesto strávil měsíc v pracovní neschopnosti a kvůli psychickému otřesu dochází na terapie. Prostřednictvím zmocněnce žádá náhradu majetkové škody a bolestného ve výši 35 tisíc korun.

U soudu vypovídaly také tři svědkyně. Barmanka a její kamarádka, které přivolaly policii poté, co se Michal po přepadení vrátil do podniku zakrvácený a v šoku a hledal u nich pomoc. Před senátem stanula i nezletilá družka Milana.

Další líčení bylo odročeno na 29. května. Oba muži nadále zůstávají ve vazbě.