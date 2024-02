Jak se případ odehrál ve skutečnosti? Vyšlo najevo, že v případě některých vražd kriminalisté zprvu nenašli dostatek důkazů, které by je k pachatelům dovedly – a jiné skutky ani nebyly jako násilné trestné činy rozpoznány. Stodolovi tak pro své řádění získali více než rok času. Byť při prověřování různých případů se k nim policisté několikrát přiblížili. Přímou stopu ale nenašli. I když se při vyšetřování ukázalo, že iniciátorkou byla spíš Stodolová, její manžel se zpočátku snažil brát vinu na sebe. Ona svou účast odmítala.

Pár, který od podzimu 2001 do počátku prosince 2002 prokazatelně zavraždil osm lidí ve věku mezi 52 a 86 lety. Majetkem obětí, záměrně vybíraných mezi seniory, chtěla dvojice řešit svízelnou finanční situaci. Nyní se pár stane hlavními hrdiny filmu Manželé Stodolovi . Natočil ho režisér Petr Hátle a vraždící pár si zahráli Lucie Žáčková a Jan Hájek. Hátleho film je fikcí, která pracuje s některými momenty skutečného příběhu Stodolových, podrobnosti jsou ale podle tvůrců vyfabulované. Premiéra filmu je plánovaná na 29. února 2024.

Bylo ale stále jasnější, že Stodola nezná některá klíčová fakta, jež by jako jediný pachatel vědět musel. Nakonec během vyšetřování promluvil. Podle vlastního vysvětlení v reakci na výpověď manželky, která popisovala vraždu 78leté důchodkyně spáchanou v září 2002 v Kardašově Řečici na Jindřichohradecku. Označila ho za pachatele s tím, že jí o detailech činu vyprávěl. On však na místě činu nebyl; ani do jižních Čech tehdy společně s manželkou nejel.

Pochybení spojená s vyšetřováním

Během jednání Krajského soudu v Hradci Králové, který Stodolovi v dubnu roku 2004 poslal za mříže na doživotí (a v dalších měsících pak verdikt potvrdily i soudy vrchní a nejvyšší), vešla veřejně ve známost některá pochybení spojená s vyšetřováním. Třeba v souvislosti s vraždou souseda ze Slavošova na Kutnohorsku, kde dvojice našla útočiště u matky Stodolové. Stodola 75letého muže v listopadu 2001 navštívil maskovaný parukou a punčochou nataženou přes obličej – tu mu však přepadený strhl.

Manželé Jaroslav a Dana Stodolovi u soudu.Zdroj: archiv Deníku

Pachatel obávající se prozrazení oběť uškrtil a tělo uložil do postele, kolem níž rozestavil zapálené svíčky. Ty nakonec zapálily ubrus, načež se požár rozšířil na celý dům. Plameny zčásti zahladily stopy – a právě tohle možná dvojici napovědělo: vše se dá zaonačit tak, aby od sebe odvedli pozornost. Následné zkoumání případu vraždu neodhalilo, i když měly být nápadné přinejmenším stopy po škrcení. Stačilo však zdánlivě logické vysvětlení: senior opakovaně před svědky prohlásil, že svůj dům raději zapálí, než by ho nechal jako dědictví pro syny.

Jen o dvanáct dní později manželé společně zavraždili osmašedesátiletou sousedku. Zřejmě nejen kvůli tomu, aby si mohli odnést kořist, ale patrně i proto, že v souvislosti s předchozím případem mluvila o vrahovi. Tělo zakopali na zahradě i s doklady a osobními věcmi, aby vyvolali dojem, že žena někam odjela. Na mord se přišlo až na jaře, kdy příbuzný oběti objevil tělo při stavbě fóliovníku. Policie však zprvu sáhla vedle: vinila z vraždy trojici zlodějů okrádajících seniory, kteří se potloukali v okolí.

Za nešťastnou náhodu byla zprvu považována dvojnásobná vražda z dubna 2002 v osadě Měchonice. Tam byl šňůrou od lampičky uškrcen manželský pár ve věku 62 a 66 let, avšak stopy po škrcení zůstaly utajeny. K odložení případu jako události bez cizího zavinění stačilo, že Stodola zamkl dveře zevnitř, načež vylezl okénkem na záchodě – a ještě předtím pustil plyn ze sporáku. Udušení, zněl závěr.

Nerozpoznána pak zůstala dokonce i vražda z října téhož roku, jejíž obětí se pro desetitisícovou kořist stal 81letý soused ze Slavošova. Stodola ho nejprve omráčil a na půdě se ho snažil oběsit na telefonním kabelu zachyceném přes trám. Kabel se ale přetrhl – a vrah spadlou oběť ukopal. Až pak fingoval nové věšení. Přes řadu nelogičností byl případ uzavřen jako sebevražda bez cizího zavinění.

Dopadení po setkání u místa činu

Osudným se Stodolovým stal až přesun na Pardubicko a následný návrat. Odešli na ubytovnu v Brněnci, kde se pokusili o trojnásobnou vraždu. Vyhlédli si ženu zajímající se o koupi ubytovny, u níž očekávali peníze. Zavraždili ji i její sestru – a pokusili se zabít také jejich matku. Ta ale dušení polštářem přežila. Z její výpovědi, byť zmatené, se kriminalisté dozvěděli, že se události neodehrály podle scénáře, jehož stopy se Stodolová snažila naaranžovat: jedna sestra v hádce zabila druhou a pak spáchala sebevraždu, když si podřezala žíly ve vaně.

Nový film inspirovaný skutečnými zločiny, Manželé Stodolovi (2024), má premiéru v českých kinech ve čtvrtek 29. února. V hlavních rolí uvidíte Jana Hájka a Lucii Žáčkovou.Zdroj: archiv CinemArt

Matka zřejmě měla vypadat jako oběť infarktu po zjištění, co se stalo s jejími dcerami; případně jako další zavražděná. Vše ještě Stodola umocnil tím, že opět vylézal okénkem, aby mohl nechat zamčeno zevnitř. I když matka obětí Stodolu, nápadného mimořádnou výškou, jakžtakž popsala a mínila, že je z ubytovny, pro stíhání to nestačilo. Stodolovi sice kriminalisté prověřovali, ale přímé důkazy chyběly. I to, že se z ubytovny odstěhovali a dokázali splatit dluh, bylo jen jedou z indicií.

Klec pak ale už spadla poté, co se vrátili na Kutnohorsko. Tam ještě 3. února 2003 u přehrady Švihov na Želivce hledali dům údajně zámožné penzistky z osady Onšovec – tentokrát marně – a pak v sousední vesnici Hrádek přepadli s nožem v ruce 78letého seniora. Neublížili mu, jen ho narychlo zamkli do sklepa, protože prohlásil, že každým okamžikem dorazí jeho syn. Při odchodu ale potkali policistu, který recidivistu Stodolu dříve prověřoval v souvislosti s podezřelými úmrtími v oblasti nedalekého Slavošova (což však byl rutinní úkon; tehdy ještě bez konkrétního podezření).

Policista se dokonce zeptal, co pár přivedlo zpět. Věděl totiž, že manželé odešli na ubytovnu do Brněnce. Jestliže odpověď nebyla nijak kloudná, ještě to nemuselo nic znamenat. Když se však přepadenému seniorovi podařilo dostat se ze sklepa a ohlásil loupež s tím, že pachatelem byl dlouhán v doprovodu mladé ženy, policista si spojil všechny souvislosti. Pak už se dalo jít zatýkat prakticky najisto – a zrodila se kauza obludných rozměrů.