Násilný čin se udál v osmdesátých letech šestnáctého století. „Letha 1581 v pátek den pamětní narození Panny Marye po XX hodinie na czelem orlogi 8 miesycze září dokonal život svůj Getrzych Lhotský ze Ptení saucze od Petra myslivcze svého nenadále v tomto místie zastrelen,“ vytesal kdosi v dávné minulosti do kamenné desky.

U tragédie připomínající manželský trojúhelník jsou dodnes známa dvě jména. Petr a Jetřich. Petr byl panský myslivec.

„Víme i kdo byl Jetřich. V červenci roku 1579 pečetí Prokop Lhotský ze Ptení a na Křižanově listinu, kterou přistupuje k zemskému míru. Touto listinou se zavazuje všeobecné příměří dodržovat, a to jak za sebe, tak za své mladší a nedílné bratry Jetřicha a Václava. Takže Jetřich byl jedním z majitelů panství,“ vysvětluje moravecký starosta Oldřich Uhlíř.

Co se doopravdy mezi oběma muži událo, a proč panský myslivec Petr zastřelil jednoho z držitelů panství Jetřicha, se dnes už jen těžko dozvíme. Pověst ale praví, že za celou událostí stála, jak už to obvykle bývá, žena. A to ne lecjaká žena, ale ta nejkrásnější z celého moraveckého panství. Právě takovou si prý myslivec Petr vybral za manželku a přivedl do hájovny. O její nebývalé kráse se dozvěděl i Jetřich a začal se jí dvořit.

Jejich dostaveníčka ovšem nezůstala dlouho utajená. Myslivec Petr si na „škodnou“ počkal a Jetřicha na zahradě své hájovny zastřelil. „Moravečtí pak celou událost vytesali do kamene, který usadili na místě neštěstí u hájovny. Později ho přemístili k místnímu svatostánku,“ uzavřel Oldřich Uhlíř.