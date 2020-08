Vozidlo dojeli a přes otevřené okénko řidiče upozornili, že jede potmě a musí si rozsvítit. Ten však jejich pokynů nedbal a pokračoval v jízdě „bez světel“ v klidu dál.

Zdroj: Policie ČR

„Zareagoval“ až na světelné a zvukové znamení k zastavení, když s ním přestupek chtěli projednat. Nečekaně sešlápl plynový pedál a vysokou rychlostí se pokusil policistům z pohotovostní motorizované jednotky ujet. Pronásledování trvalo desítky minut a postupně se do něj zapojilo několik autohlídek z různých pražských oddělení.

"Stíhaný při průjezdu metropolí opakovaně porušoval dopravní předpisy, projížděl křižovatkami na červenou, nerespektoval „stopky“, několik stovek metrů jel i v protisměru a nakonec srazil dopravní značení v Patočkově ulici," informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Útěk se nezdařil

O několik kilometrů dále v ulici Nad Kajetánkou v Praze 6 pronásledování skončilo. To, když, přibližně ve čtyřicetikilometrové rychlosti, řidič vyskočil z auta a pokusil se policistům utéci. Ani to se mu však nepodařilo a v několika málo okamžicích se ocitl v poutech. Opuštěné jedoucí Volvo pak ještě postupně narazilo do zaparkovaného vozidla a motocyklu, než se úplně zastavilo.

"Zadržený se policistům následně přiznal, že před nimi prchal, neboť je pod vlivem omamných a psychotropních látek. Zkoušky na drogy i alkohol se však nepodrobil a odmítl i lékařské vyšetření. Do nemocnice přesto putoval. Policisté ho tam doprovodili k ošetření se zraněním, které si přivodil sám, když vyskočil z jedoucího vozu," doplnil Rybanský.

Dopadený řidič se nyní bude zodpovídat nejen z dopravní nehody a přestupků na úseku dopravy, ale také z podezření pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Důvodem je fakt, že měl u sebe přibližně padesát gramů marihuany. Pokud bude pravomocně odsouzen, hrozí mu až jeden rok výkonu trestu odnětí svobody.