Tragédií málem skončila silvestrovská rodinná hádka na Pražském Předměstí v Hradci Králové. Jedna žena při ní zkolabovala a skončila v péči záchranářů, další na protialkoholní stanici a třetí museli oživovat policisté.

„Masíruj, bez dechu!“ Policisté zveřejnili dramatické video, kde oživují ženu v bezvědomí. | Video: PČR

Dramatický silvestrovský večer se odehrával v jednom bytě na Pražském Předměstí v Hradci Králové. Šlo o život.

„Na Silvestra krátce po 19. hodině byly dvě hradecké policejní hlídky operačním důstojníkem vyslány do jednoho bytu na Pražském Předměstí, kde mělo docházet ke konfliktu mezi rodinnými příslušníky. Při hádce zkolabovala 40letá žena, kterou z místa odvezla záchranná služba do nemocnice na vyšetření. Další žena (21 let) byla z důvodu, že ohrožovala svůj život a zdraví, převezena na záchytnou protialkoholní stanici,“ popsala policejní mluvčí Iva Kormošová.

Po návratu jedné z hlídek do bytu, kde chtěla provést další úkony, náhle omdlela 18letá žena, která přestala dýchat.

„Masíruj, bez dechu, nedejchá!“ je slyšet ve videu z pohotového zásahu policistů.

„Policisté okamžitě zahájili první pomoc, zavolali záchrannou službu a po navigování operátorem prováděli masáž srce. Policistům se podařilo u mladé ženy obnovit dýchání, ta však vzápětí opět upadla do bezvědomí. Tato situace se několikrát opakovala až do příjezdu záchranářů, kteří si ji převzali a poté ve stabilizovaném stavu ji převezli do nemocnice na vyšetření. Díky pohotové reakci policisté za asistence další přítomné osoby ženě zachránili život,“ doplnila Kormošová.