V neděli těsně před zavírací dobou přepadl muž v kukle čerpací stanici v Rozhovicích na Chrudimsku. Pod pohrůžkou použití nože požadoval na čerpadlářce peníze. Ta, možná i s ohledem na nedávnou vraždu osmapadesátileté pracovnice benzinky v Podhořanech u Veltrus, lupiči bez váhání vydala tržbu. Poté muž použil slzotvorný plyn a utekl.

Maskovaný lupič přepadl benzinku v Rozhovicích | Foto: Policie ČR

"Na místo vyjely policejní hlídky, které zahájily pátrání v okolí. V současné době není jisté, zda lupič přišel pěšky nebo přijel autem. Ke zjištění totožnosti by mohl napomoci videozáznam, který zveřejníme," uvedla tisková mluvčí policie Eva Maturová. Přidala ještě popis pachatele: byl oblečen do tmavého oděvu, jeho výška by se měla pohybovat kolem 175 centimetrů.

Druhé letošní přepadení

Čerpací stanice v Rozhovicích nebyla přepadena poprvé, letos jde už o druhý případ. K prvnímu došlo 18. ledna, kdy neznámý pachatel v kapuci a zakrytou spodní částí obličeje vstoupil s nožem v ruce do prostoru čerpací stanice téměř ihned, co obsluha otevřela.

Jeho první slova byla „Dej sem prachy“. Rozrušená žena se zeptala, co dělá. Na to neznámý muž odpověděl „Já vím, že tady máš trezor, tak mi dej prachy.“ Následně šel za obsluhou až ke kase a odtud si odnesl finanční hotovost.

Byl vysoký mezi 160 a 170 centimetry. Po celou dobu přepadení držel v levé ruce bílou plastovou nádobu s rozprašovačem a pořád na zem rozstřikoval nějakou tekutinu.

POLICEJNÍ ZPRÁVA

V neděli večer krátce před dvacátou hodinou došlo k loupežnému přepadení benzínové čerpací stanice v Rozhovicích.

Neznámý pachatel maskovaný černou kuklou požadoval vydání všech peněz a krabičku cigaret. V obavě o svůj život mu peníze i cigarety obsluha vydala. V ruce držel nůž a slzotvorný prostředek, který použil proti obsluze. Ke zranění osob nedošlo.

K popisu pachatele můžeme uvést, že se jedná o muže silnější postavy, výšky okolo 175 cm, oblečeného do šedozelené šusťákové bundy a kalhot nezjištěné barvy.

Pachateli loupeže hrozí odnětí svobody až na 10 let.

Žádáme veřejnost o pomoc při dopadení pachatele. Informace volejte na linku 158 nebo je osobně předejte na jakékoliv služebně. Děkujeme.



17. prosince 2018

prap. Renata Štěpánková