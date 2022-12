OBRAZEM: Opravdový skvost. Obří tatranka stanovila nový český rekord

„Už při příchodu do prodejny na kamerovém zařízení zpozorovali muže, který jim byl podezřelý. Proto jeho pohyb na prodejní ploše po celou dobu sledovali. Do vozíku naložil dva kartony másel a drogistické zboží,“ popsala situaci Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že zákazník část zboží „nenápadně“ vložil do tašky.

Jeden máslový kartón ukryl do regálu mezi toaletní papír. Možná si uvědomil, že celý lup najednou nepobere a později se chtěl pro něj vrátit. Ať tak či onak, nějakou dobu se ještě pohyboval na prodejní ploše, poté zamířil k samoobslužným pokladnám. Prostorem pak i s plnou taškou prošel bez zaplacení. Tam již na něj čekali pracovníci z ostrahy.

„Muž zpočátku kladl odpor a nechtěl se dobrovolně vzdát svého nákupu. S pracovníky ostrahy se o tašku začal přetahovat. Na místo během chvilky dorazily hlídky městské a státní policie,“ dodala Michalíková.

Nepolepšitelný

Záhy se ukázalo, že dotyčný byl již za podobný čin potrestán. Nyní je obviněn z krádeže a hrozí mu až tři roky vězení. „Věci v podobě čtyřiceti kusů másel, gelových pracích kapslí a několika kusů osvěžovačů vzduchu v celkové částce přes čtyři tisíce korun byly vráceny prodejci,“ uzavřela Michalíková.