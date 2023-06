Znáte to. Jdete po městě a jen se chvilku nedíváte pod nohy, šlápnete do… Však víte do čeho. A protože stížnosti na povalující se psí exkrementy v ulicích se ozývají neustále, dělají městští strážníci pravidelné kontroly pejskařů.

Kontroly pejskařů v Klatovech | Video: Deník/Milan Kilián

Teď se uskutečnily v Plzni a v Klatovech a městská policie si posvítila nejen na to, zda mají majitelé sáčky na psí výkaly, ale i na to, zda nenechávají své miláčky volně pobíhat. Deník se ve čtvrtek odpoledne zúčastnil kontroly ve městě pod Černou věží.

„Lidé si neustále stěžují na neuklizené exkrementy a je pravda, že je to někde děs. Proto se tato akce koná a další budou následovat,“ říká vedoucí klatovského útulku pro zatoulané a opuštěné psy Miloslava Šeflová, která doprovází motorizovanou hlídku ve složení Ondřej Gabriel a David Kubík. Má připraveny sáčky na psí exkrementy jako odměnu pro vzorné pejskaře, ale i městské vyhlášky pro ty, kteří by se dopustili nějakého pochybení.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Pejskaře samozřejmě kontrolujeme i při běžné službě. Co se týče exkrementů, je to pro nás složitější, protože když nás lidé vidí, tak to seberou, takže se zaměřujeme spíše na psy pobíhající na volno. Když jde o první přestupek, řešíme to domluvou, pokud se toho některý majitel dopouští opakovaně, můžeme už sáhnout k finančnímu postihu,“ doplňuje Kubík.

První kontrolovanou je slečna v Podhůrčí, pejska má vzorně na vodítku. Ukazuje i sáčky. „Zrovna jsem jeden vyhodila,“ říká a postěžuje si, že bohužel ne všichni jsou vzorní a uklízí výkaly, právě před chvilkou jeden vyšlápla. Dostává za odměnu sáčky a my pokračujeme. I další kontrolovaní pejskaři jsou vzorní, a tak je Šeflová obdarovává. Až pod nemocnicí narážíme na dvojici, která veze psa na kárce. „Jedeme z veteriny,“ vysvětluje muž. „Pytlíky? Ty nemáme, bylo to narychlo. A pes si vždycky zaběhne do křoví. Že se to nesmí? Že to musíme uklidit? Aha,“ diví se. Strážníci vše řeší domluvou a i on odchází obdarován o sáčky, ale i o městskou vyhlášku.

Po chvíli stavíme u slečny se psem tzv. bojového plemene, který se chladí ve stínu. „Sáčky mám,“ říká. „A můžete je ukázat?“ žádá jeden ze strážníků. Dívka lehce zčervená, pronese „tak holt jo“, zaloví v podprsence a požadované vytáhne odtud.

To další pejskařka, venčící dva psy, sáčky vytahuje z kapsy. „Nosím je pořád. Protože pytlíky, které se dávají ke košům, lidé ukradnou během pár minut,“ říká a dává nám tip, kde lidé venčí velké psy a je tam hodně exkrementů. Míříme tam, ale nikde ani psí packa, a tak jedeme dál, strážníci se tu staví příště. I další chovatelé mají vše v pořádku. Nemůžeme samozřejmě minout místo u Drnového potoka, kde se často vyskytují bezdomovci se psy, ale dnes tu žádný není.

Ovšem povaluje se tu jedno místní individuum, a tak strážníci musí nejprve vyřešit jeho chování a až pak můžeme pokračovat v kontrolách. Prověřujeme ještě několik pejskařů, ale všichni jsou vybaveni. „S výsledky kontrol jsem spokojena. Chci ale upozornit, že v nich budeme pokračovat i nadále. A čím jich bude více, tím méně benevolentní budeme. Dnes se vše řešilo domluvou, příště už nemusí,“ upozorňuje na závěr Šeflová.

Dostali odměnu

Pejskaře ve čtvrtek kontrolovali i strážníci v Plzni. Tentokrát si posvítili na ty pohybující se v centru města a na Borech. „Důraz byl především kladen na to, zda nenechávají psy volně běhat v místech, kde je to městskou vyhláškou zakázáno, a jestli po psech uklízí exkrementy. Zkontrolováno bylo celkem 28 průvodců psů, ani jeden z nich v dodržování svých povinností nepochybil, proto jako odměnu obdrželi praktický zásobník na sáčky pro každodenní úklid po svých mazlíčcích,“ informovala mluvčí strážníků Jana Pužmanová.