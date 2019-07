Poslední takový případ se stal v sobotu, kdy nechala namol opilá matka bez dozoru teprve dvouleté dítě.

Nejen, že zůstalo v bytě s otevřeným oknem, ale chlapec se v paneláku sám projel i výtahem.

„Na dvouleté dítě, které se pohybuje ve výtahu panelového domu, upozornila stálou službu na tísňovou linku náhodná svědkyně,“ vylíčil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Když se žena snažila zjistit, komu dítě patří, našla v jednom z bytů otevřené dveře.

„Objevila zde ženu, ležící na matraci, kterou nebyla schopna vzbudit. Ve chvíli, kdy odešla pro telefon, aby přivolala pomoc, za ní dítě zabouchlo dveře,“ dodal.

Strážníkům, kteří ihned dorazili na místo, už na zvonění ani klepání nikdo neotevíral. Z obavy o život matky i malého dítěte se proto rozhodli vniknout dovnitř silou.

„Nakonec to ale nebylo nutné, protože jim dvouletý chlapec sám otevřel. Strážníci objevili v bytě spící matku dítěte, která po probuzení nadýchala tři promile. Hlídka zůstala na místě až do chvíle, než si pro hocha přišla jeho babička a převzala ho do péče,“ vylíčil.

Letní story nezodpovědné matky bude mít zřejmě dohru - strážníci totiž věc předali kurátorkám oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Potácející se žena s malými dětmi

Podobný případ řešili strážníci také v polovině července, kdy se museli postarat o dvě malé děti namol opilé matky. Na alkoholové opojení ženy, která při chůzi několikrát upadla na zem, upozornil i tentokrát náhodný svědek.

„Na místo byla vzhledem k podobným případům z minulosti ihned vyslána motohlídka, která podnapilou ženu i s dětmi našla. Přestože nadýchala 2,7 promile alkoholu, byla schopna se strážníky komunikovat,“ shrnul.

Hlídka se telefonicky obrátila na matku mladšího chlapce, kterého měla žena hlídat. „Ta si obě děti i podnapilou ženu převzala k opatrování,“ doplnil Miroslav Komínek. I tento případ konzultovali strážníci s kurátorkami sociálně-právní ochrany dětí a bude mít dohru u příslušného orgánu.