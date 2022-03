„Chyba byla, že dlouho prověřovali a podezřívali mě s manželem. Variantu, že Honzíka někdo unesl, vůbec nebrali v potaz. Policisté nás strašili sociálkou. Ani nenasadili psa. Toho jsme si vynutili asi po dvou dnech, ale to už bylo zbytečné, protože pršelo,“ říká dnes Honzíkova maminka Ivana Nejedlá, která si vytrpěla své a časem se nervově zhroutila.

„Nezapomenu, jak hrozně jsem se vytočila, když se pořád vyptávali jen na nás. Řvala jsem na ně. Pak mi přišel jeden kriminalista vysvětlit, proč to musí dělat. Chápu to, ale nerozumím, proč je to zajímalo ještě po dvou měsících,“ vzpomíná matka.

Když policie vyhlásila tři dny po ztracení chlapce oficiální pátrání, zapojily se desítky policistů, vrtulník s termovizí, říční policie i Interpol. Prověřovalo se koryto řeky i seznam pedofilů. Bez výsledku, o chlapci nezjistil nikdo absolutně nic.

Jedinou nadějnou stopu rodině dal ještě v roce 1998 prostitut, který údajně pracoval v rakouském gay klubu. Ozval se, když rodina vypsala za pomoc při pátrání milionovou odměnu. „Jenže policisté na schůzku přijeli s houkačkou a vystrašili ho,“ tvrdí Ivana Nejedlá.

„Přijelo tam pět policejních aut a z nich vyskákalo pětadvacet policajtů. Houkal celý Václavák, kde měla být schůzka. Ten člověk se samozřejmě neukázal. Policajti všechno zkazili,“ kritizuje. Rodina od té doby prožila třiadvacet let poznamenaných zoufalstvím ze záhadného zmizení dítěte i nadějí, že by se Honzík mohl znovu objevit.

Chlapcův otec zemřel v roce 2014, aniž se dozvěděl, co se ztracenému synovi stalo. Dnes, i kdyby se ukázalo, že Honzík zemřel násilnou smrtí a pachatel by byl dopaden, nic by za to nehrozilo. Případ je totiž promlčený.

„S tím zásadně nesouhlasím. Nejhorší je to, že nevíme, co se vlastně mohlo stát. Potkávám lidi, a najednou mne napadne, co když je to on, ten vrah,“ uzavírá Ivana Nejedlá.

