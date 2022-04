"Trestání" se vymklo z rukou. Matka s druhem málem utýrali tříleté dítě k smrti

Případ týrání tříletého dítěte ve Vrchlabí vyšetřují od tohoto týdne kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Dítě bylo v ohrožení života, postarali se o něj lékaři. Policisté poslali do vazby matku a jejího přítele, kteří dítě nepřiměřeně fyzicky trestali. Situace vyvrcholila těžkým ublížením na zdraví. Ženě hrozí vězení na 2 až 8 let, muži na 5 až 12 let.

Policisté vyšetřují případ týrání tříletého dítěte ve Vrchlabí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura