Žena, která pochází ze severu Moravy a nyní má trvalé bydliště na Horažďovicku, nechávala dívky na ubytovně samotné opakovaně. Většinou na dva až tři dny, jednou odjela dokonce na celé dva týdny.

„Bydlela se mnou na chodbě. Byla často pryč, holky tu nechávala. Ty ji zpočátku chránily, tvrdily, že maminka jezdí do Sušice do nemocnice za dědou, který je po mrtvičce. Jenže já jsem si to ověřila a zjistila jsem, že to není pravda, že jezdila za svým přítelem. Říkala jsem jí, že takhle se nemůže chovat, že nemůže nechávat děti doma samotné, o hladu, ale marně. Já poznám, když děti hladoví, už jsem pár podobných případů zažila. Ony mi to pak i samy přiznaly,“ řekla Deníku Helena Matějcová, která se snažila hladovým holčičkám pomáhat.

Dávala jim zbytky od oběda, instantní polévky, sušenky. Nebyla sama. Jedenáctiletá romská holčička, se kterou se redaktor Deníku potkal na schodech ubytovny, řekla, že i její rodina sestřičkám pomáhala. „Kamarádila jsem s nimi. Teta byla furt pryč a holky často říkaly, že mají hlad. Dali jsme jim jídlo na Vánoce, i jindy,“ uvedla dívenka.

Sestry nejen, že trpěly často hlady a musely spoléhat na dobrotu sousedů, ale matka je neposílala ani do školy. Jen během pár měsíců nasbíraly všechny více než sto neomluvených hodin.

Věci se daly do pohybu

Situaci utnula až Matějcová, která už měla utrpení dívek dost a vše oznámila sociálním pracovnicím. Pak se daly věci do pohybu. Dnes už ani jedna z dívek s matkou není. „Nejmladší je u svého strýce, zbylé dvě u příbuzných svého otce. Dostaly se do dobré rodiny,“ dodala Matějcová.

Matka dětí policistům tvrdila, že si nejezdila užívat, ale že ve skutečnosti sháněla podnájem a práci. „Holkám jsem nechala jídlo na dva tři dny. Nepředpokládala jsem, že ho snědí hned,“ vysvětlovala.

„Matka z nedbalosti ohrozila rozumový a mravní vývoj svých dětí. Neplnila svoje rodičovské povinnosti, nedohlížela na školní docházku a nespolupracovala se školou. Od komisaře převzala usnesení o zahájení trestního stíhání, byla obviněna ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Ženě hrozí až dva roky vězení.