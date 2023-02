Antonín S. měl podle matky hodně známých a zdánlivých přátel. "Ne všechny znám. Na pohřbu jich bylo hodně, bylo tam přes stovku lidí, většina mladých. Já ale ani nevím, kdo to všechno byl. Z té trojice obžalovaných znám dobře Petra P. Chodíval k nám domů," vypráví matka zavražděného, kterému bylo v roce 2011 třiatřicet let a žil s ní ve společné domácnosti. "Choval se jako Toníkův nejlepší kamarád, a to i potom, co se to stalo. Nabízel mi pomoc, asi třikrát byl u mě doma, a já mu věřila. Nedá se popsat, co cítím," svěřuje se žena. Právě Petr. P měl totiž podle mluvčí Krajského soudu v Plzni Jany Rubášové Antonína S. čtyřikrát střelit střelit do zad a poté do hlavy.

Jak žena říká, její syn rád chodil do lesa na houby. "Tenkrát jsem přišla domů a našla na stole v kuchyni očištěné houby. Doma ale nebyl. Rekonstruovali jsme byt v Chodově, kam se měl přestěhovat, a tak jsem si myslela, že odjel tam. Do toho začali volat jeho kamarádi a shánět ho. Nepřikláněla jsem tomu žádnou váhu a odešla do práce. Když jsem večer přišla domů, na parkovišti právě policisté nakládali jeho auto, všude byla spousta policistů. Měla jsem jich plný byt. Až po nějaké době mi řekli, co se stalo," vzpomíná Karlovaračka.

Místo, kde 3. října nalezl lesní revírník Ludvík Poláček doutnající chrastí a pod ním torzo těla zavražděného Antonína S., několikrát do roka navštěvuje. "Krátce po tom, co se to stalo, jsme tam nechali udělat pomníček - dřevěný kříž. Nechodíme tam jen my z rodiny, někdo cizí tam dal věneček. Ale lidé jsou zlí, kradou odtud věci," poznamenává matka Antonína. "Před 11 lety jsem přišla o syna. Hodně se o tom mluvilo, hodně se o tom ve Varech vědělo. Reakce veřejnosti byla hrozná, zůstalo mi jen pár kamarádek, musela jsem změnit práci. V té době jsem měla pocit, že to každý kolem mě ví," říká.

Antonín S. pracoval jako vyhazovač na karlovarských diskotékách. Jak potvrzuje jeho matka, jeho hlavní angažmá bylo v Racku v Irské na Růžovém Vrchu. Podle informací Deníku s ním měl mít údajně nevyřízené účty jistý vietnamský boss, kterému mu měla oběť kazit "kšefty", a ten se měl následně obrátit na obžalovaného Jana Š. I trojice obžalovaných působila na karlovarských diskotékách. Na dotaz Deníku, že kdyby se Antonín nepohyboval v tomto prostředí, mohl by ještě žít, žena odpovídá: "Nevím, já znala jen pár lidí kolem něho. Vím jen, že dělal v té Irské. Je pravda, že občas rozehnal nějakou rvačku, a tak se stal vyhazovačem. Toník byl ale hodný kluk a lidem i pomáhal."

Vražda nezasáhla jen ji, ale také Antonínovu sestru, která se zapřísáhla, že nikdy v životě nebude mít děti. "Jedenáct let už nežiji. Jedenáct let prožívám muka. Nic už mi už v životě nedělá radost, nejde to. Na chvilku mohu zapomenout snad jedině u moře, kam občas vyrážíme s kamarádkami. Jinak se veškeré potěšení z mého života dávno vytratilo," uzavírá matka zavražděného.

Nájemná vražda Antonína S. po dlouhých jedenácti letech míří k soudu. První stání se u Krajského soudu v Plzni koná 29. března.