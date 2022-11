Občas se zastavil ve vesnici na pivo před večerkou nebo v hospodě, když byla přes léto otevřená. Třicetiletý muž z obce Bžany prý mezi místními už dříve občas mluvil o tom, že něco udělá své matce. Nevěřili by ale, že k tomu skutečně dojde. To se však podle prozatímních informací policie pravděpodobně stalo. O zatím nepotvrzené vraždě, ke které podle dosavadního vyšetřování došlo v neděli odpoledne v malé vesnici na Teplicku, informovala policie v pondělí 21. listopadu.

Policie uvedla, že došlo ke konfliktu mezi rodinnými příslušníky. „V důsledku byla poškozená žena vážně zraněna a následně svým zraněním podlehla,“ sdělila policejní mluvčí Ilona Gazdošová s tím, že muž je podezřelý ze zvlášť závažného zločinu vraždy a bezprostředně po činu ho zadrželi. „V současné době probíhají úkony trestního řízení směřující k objasnění bližších okolností případu,“ dodala Gazdošová.

Na Teplicku skončil rodinný spor vraždou ženy. Podezřelého zadrželi policisté

Svalnatý muž měl mít podle Bžanských problémy s psychikou. Ty se měly v posledních týdnech stupňovat. Navíc údajně pil alkohol a zneužíval drogy. Možným motivem bylo podle místních, že po něm matka chtěla, aby více přispíval na domácnost. Což ze svého platu a při nákladech na své zájmy udělat nemohl.

U statku, kde zesnulá žena s 30letým mužem žila, byla v pondělí odpoledne kytka a plála tam svíčka. Soused, který zrovna parkoval auto v domě poblíž, o trestném činu nic nevěděl. Další soused, bydlící poblíž, o události věděl z médií i šuškandy ve vesnici. Muže znal ale jen od vidění, podle souseda v tom hrály roli drogy. „To je hrozné,“ konstatoval soused. „Slyšel jsem včera sanitku, viděl policajty,“ uvedl jiný soused, který bydlí opodál.

Možná měl psychiatrickou diagnózu

Více řekli lidé, které reportér Deníku potkal u místní večerky. „Seděl s námi tady u stolu,“ uvedli lidé z Bžan. Podle některých byl nevypočitatelný, možná měl i psychiatrickou diagnózu. S matkou měli v poslední době údajně spory ohledně financí. „Nějaké napětí z jeho strany tam bylo. Že to udělá, bych ale netušil. I když byl hodně silný, nebyl to rabiát. Že by se pral, to vůbec,“ řekl Deníku muž před večerkou.

„Houby vydělával, tak se naštval. Měl pěkný byt, muselo to stát peníze, musela to být věc financí. Kdyby vydělával víc, tak by se to nestalo,“ zamyslel se další muž obeznámený se situací.

Starosta Bžan nemohl vzhledem k probíhajícímu vyšetřování sdělovat více podrobností. „Je to smutná a tragická událost,“ sdělil za obec Jakub Adamec.

Od začátku letošního roku krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vraždy v 19 případech, z toho v 6 případech se jednalo o vraždu dokonanou. Všechny skutky se podařilo objasnit.