Podle informací Deníku mladík zasadil 1. listopadu 2022 časně ráno své matce nožem několik ran do krku a jednu do prsou. Měla pobodané a pořezané i ruce, jak se marně snažila bránit jeho útoku. Po činu utekl, ženě již lékaři nemohli pomoci. Dopadení matkovraha, jenž útočil dle zjištění Deníku pod vlivem drog, bylo dramatické. Podařilo se to přes poměrně velké množství policistů v terénu až po několika hodinách v centru Plzně. Při pátrání pomohla veřejnost, zejména pak informace od zaměstnanců Plzeňských městských dopravních podniků.

Lidé v Plachého ulici, kde se tragédie stala, po činu Deníku řekli, že se Dino N. choval problematicky. „Byla to pochybná existence. Podle mého už byl v kriminálu. Vídala jsem ho tady často, pořád postával před domem, mysleli jsme si, že prodává drogy," řekla Deníku jedna z obyvatelek sousedního domu. Dodala, že se zavražděnou Evou se znala. Podle ní měla asi pět dětí a bylo jen otázkou času, kdy se v domě něco stane. „Je to hrůza, my jsme ale nějaký průšvih čekali. Ten dům je totiž plný problémových lidí. Neustále jsme na ně volali policii. Po nocích mě budili, jak vyrážejí vchodové dveře. Byly to strašné rány," posteskla si žena.

Nemýlila se v tom, že Dino N. už byl za mřížemi. Když si odpykával trest na plzeňských Borech, byl velice problémový a konfliktní, navíc se často sebepoškozoval. Jednou nechybělo mnoho a zamřížovaný svět opustil v rakvi. „Vloni o vánočních svátcích se chtěl oběsit, ale objevili ho brzy, a tak přežil,“ řekl Deníku krátce po vraždě informovaný zdroj.

Po dopadení byl Dino N. obviněn z vraždy a vzat do vazby. Pobyt za mřížemi ale podle zjištění Deníku střídal s pobytem na psychiatrii. Právě kvůli tomu se nemohlo u Krajského soudu v Plzni konat první hlavní líčení, nařízené na počátek května. Teď se konalo alespoň vazební zasedání. Při cestě do soudní síně už Dina N. nehlídali policisté se samopaly, jako při prvním vazebním zasedání, ale i tak byla bezpečnostní opatření přísnější, než je obvyklé. Na obžalovaném bylo vidět, že mu pobyt za mřížemi, bez drog svědčí, vypadal výrazně lépe než po zatčení.

Podle předpokladů Dino N. zůstal za mřížemi. „Důvodem byla obava z vysokého trestu, žádné sociální zázemí, předchozí trestní minulost, osobnost obžalovaného zjištěná znaleckým zkoumáním, se sklony k agresivitě, zejména po požití návykových látek,“ vyjmenoval důvody soudce Jan Hostaš.

Dino N. podle informací Deníku vinu nepopírá. Hrozí mu 10 až 18 let vězení.